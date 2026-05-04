Με ανάρτηση στα social media, ο Λευκός Οίκος παρουσίασε τον Ντόναλντ Τραμπ ως… πολεμιστή του Διαστήματος και συγκεκριμένα τον ήρωα της σειράς The Mandalorian, με αφορμή την 4η Μαΐου, γνωστή και ως «Ημέρα Star Wars».

Η ανάρτηση περιλαμβάνει ένα meme στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος απεικονίζεται ως πολεμιστής του Διαστήματος και έχει μαζί του τον Baby Yoda, σε αναφορά τόσο στη δημοφιλή σειρά όσο και στην επερχόμενη ταινία «The Mandalorian and Grogu».

Το μήνυμα που συνοδεύει την εικόνα αναφέρει: «Σε έναν γαλαξία που απαιτεί δύναμη – η Αμερική είναι έτοιμη. Αυτός είναι ο δρόμος. May the 4th be with you».

