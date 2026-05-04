Ανησυχία έχει προκαλέσει βίντεο που καταγράφει την εμφάνιση λύκου σε κεντρικό σημείο της Βαρυμπόμπης, μέσα σε κατοικημένη περιοχή.

Στο υλικό ο λύκος διακρίνεται να κινείται στην πλατεία της περιοχής τις βραδινές ώρες του Σαββάτου, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας, περιοχή όπου καταγράφεται συχνά η παρουσία άγριων ζώων σε περιαστικές ζώνες, κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες.

Ο Δήμος Αχαρνών έχει ήδη εκδώσει σαφείς οδηγίες προς τους πολίτες για το πώς πρέπει να αντιδράσουν σε περίπτωση που έρθουν αντιμέτωποι με λύκο οι οποίες είναι οι εξής:

Δεν τρέχουμε και δεν πλησιάζουμε το ζώο. Διατηρούμε οπτική επαφή από ασφαλή απόσταση.

Αν ο λύκος πλησιάσει, προσπαθούμε να τον απομακρύνουμε κάνοντας έντονο θόρυβο, φωνάζοντας και κουνώντας αντικείμενα.

Αποφεύγουμε τις βόλτες με σκύλους σε περιαστικές περιοχές και στον δρυμό, ειδικά νωρίς το πρωί και το σούρουπο. Σε κάθε περίπτωση, τα κατοικίδια πρέπει να είναι δεμένα με λουρί.

Δεν αφήνουμε τροφή ή υπολείμματα που μπορεί να προσελκύσουν άγρια ζώα.

Ενημερώνουμε άμεσα το Δασαρχείο ή τις αρμόδιες αρχές για κάθε σχετικό περιστατικό.

Σημειώνεται ότι, ο Δήμος παρακολουθεί στενά τα περιστατικά και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, με στόχο την ασφάλεια των κατοίκων αλλά και την προστασία της άγριας ζωής.