Έντονη ανησυχία προκαλούν στη Θεσσαλονίκη οι πληροφορίες ότι η Ryanair προτίθεται να κλείσει τη βάση της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» από τον Οκτώβριο, με το τέλος της θερινής περιόδου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αυτή η εξέλιξη συνδέεται με το ζήτημα των χρεώσεων και της ανανέωσης της σύμβασης… μιας εταιρείας που εξυπηρετεί δεκάδες προορισμούς από και προς τη Θεσσαλονίκη. Οι φορείς της πόλης μιλούν για πιθανό ισχυρό πλήγμα στον τουρισμό, ενώ αναμένονται επίσημες απαντήσεις μέσα στην εβδομάδα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει εκδοθεί κάποια επίσημη ανακοίνωση από πλευράς εταιρίας, ωστόσο σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτή η πιθανότητα ενδέχεται να συμβεί λόγω της αύξησης στο μίσθωμα της σύμβασης που έχει υπογράψει η Aegean με την Fraport για την χρήση του αεροδρομίου.

Στο μεταξύ το θέμα συζητήθηκε σε έκτακτη σύσκεψη εργασίας που συγκάλεσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης με τη συμμετοχή της Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Βίκυς Χατζηβασιλείου, της Αντιδημαρχίας Τουρισμού, του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης και υπηρεσιακών παραγόντων, ενώ αναμένεται νέα σύσκεψη στο τέλος της εβδομάδας.