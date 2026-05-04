Συγκλονίζει η υπόθεση της εξαφάνισης του 62χρονου επιχειρηματία Σπύρου Ρέτσα από το Αλιβέρι, που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην κοινωνία της Εύβοιας.

Ο πατέρας τεσσάρων παιδιών αγνοείται από το πρωί της Δευτέρας 30 Μαρτίου, με τις έρευνες να συνεχίζονται αδιάκοπα. Σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής της ομάδας διάσωσης Εύβοιας Sar 312, Νίκου Αποστόλου, στο evima.gr, «οι έρευνες ξεκίνησαν από μηδέν, είμαστε εδώ στην παραλία του Πεθαμένου στο Καλέντζι Αλιβερίου μαζί με την κινητή επιχειρησιακή μονάδα του Χαμόγελου του Παιδιού και ψάχνουμε. Θα συνεχίσουμε μέχρι τη δύση του ήλιου».

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην απομονωμένη αυτή περιοχή, όπου εντοπίστηκαν τα τελευταία ίχνη του επιχειρηματία. Η σύζυγός του, Βάσω Αλεξανδρή, βρίσκεται συνεχώς στο σημείο των ερευνών, μαζί με εθελοντές που συνδράμουν στην επιχείρηση εντοπισμού. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Σπύρος Ρέτσας έφυγε από το σπίτι του, πήρε ταξί και κατευθύνθηκε προς την παραλία «Πεθαμένος», χωρίς έκτοτε να έχει δώσει σημεία ζωής.

Μαρτυρίες από το περιβάλλον του

Ο πρώην αντιδήμαρχος και νυν δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Κότσαρης, μιλώντας στο Mega, περιέγραψε τον Σπύρο Ρέτσα ως άνθρωπο εργατικό και αγωνιστή. Όπως ανέφερε, είχε ασχοληθεί με τον αγροτικό τομέα, διατηρώντας θερμοκήπιο, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε μαζί με την οικογένειά του σε σούπερ μάρκετ στο Αλιβέρι. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, συνέχισε να αναζητά επαγγελματικές ευκαιρίες, αναπτύσσοντας δραστηριότητα στις εξαγωγές φρούτων.

«Είναι ένας βιοπαλαιστής, έχει αγωνιστεί σκληρά», τόνισε ο κ. Κότσαρης, εκφράζοντας την ελπίδα να εντοπιστεί σύντομα, καθώς μια πολύτεκνη οικογένεια τον περιμένει με αγωνία. Από την πλευρά του, ιχθυοπώλης της περιοχής, του οποίου το κατάστημα βρίσκεται απέναντι από την πιάτσα των ταξί, δήλωσε ότι ο 62χρονος ήταν σταθερός πελάτης και δεν είχε δείξει ανησυχία τις προηγούμενες ημέρες. «Ήταν ήσυχος άνθρωπος, μιλούσαμε καθημερινά. Μακάρι να βρεθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.