Νέα δεδομένα ισχύουν από την 1η Μαΐου για όσους ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ανείσπρακτα ενοίκια. Η πρώτη αφορά τη σύσταση ενός μητρώου αφερεγγυότητας και η δεύτερη αφορά εξώσεις – εξπρές, χωρίς να χρειάζεται δικαστική απόφαση.

Τι αλλάζει

«Προβλέπεται η σύσταση ενός μητρώου αφερεγγυότητας, όπου εκεί θα καταγράφονται οι μισθωτές που έχουν οφειλές. Από την 1η Μαΐου του 2026 οι διαταγές πληρωμής και αποδόσεις θα μπορούν να εκδίδονται από δικηγόρους. Ακόμα και με το ένα μίσθωμα, εφόσον επιδοθεί εξώδικο, αν περάσουν οι 30 ημέρες μπορεί να τον διώξει από το σπίτι», είπε η δικηγόρος Αριάδνη Νούκα.

Στα ύψη οι τιμές των ενοικίων

Την ίδια ώρα, οι τιμές συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Ενδεικτικά, σε δημοφιλή πλατφόρμα, οι τιμές για ένα διαμέρισμα 1ου ορόφου, 50-60 τ.μ., κατασκευής 1970-1990, στη Δυτική Αττική ξεκινούν από τα 500 ευρώ, με μοναδική εξαίρεση ένα ακίνητο στα 450 ευρώ. Όλα τα υπόλοιπα είναι από 500 ευρώ και πάνω.

Με τα ίδια κριτήρια, στο κέντρο της Αθήνας η διαφορά είναι μόλις 50 ευρώ χαμηλότερα, ενώ στα βόρεια προάστια οι φθηνότερες επιλογές ξεκινούν από τα 550 ευρώ και στη συνέχεια φτάνουν στα 700 ευρώ.

Στις ίδιες τιμές κυμαίνονται και τα ενοίκια στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι, την ώρα που οι γκαρσονιέρες στη Θεσσαλονίκη φτάνουν τα 600 ευρώ, έχουν εμφανιστεί αγγελίες για συγκατοίκηση.