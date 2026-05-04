Δεν έχουν τέλος οι επικίνδυνες φάσεις στο παιχνίδι της Τσέλσι απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς μετά το σοκαριστικό περιστατικό με τον Τζέσι Ντέρι να φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, σημειώθηκε νέα σφοδρή σύγκρουση στο δεύτερο ημίχρονο.

Συγκεκριμένα, οι Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ και Ρόμπερτ Σάντσεθ συγκρούστηκαν κεφάλι με κεφάλι σε διεκδίκηση της μπάλας, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων αντέδρασαν άμεσα, εισερχόμενα ξανά στον αγωνιστικό χώρο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Οι δύο ποδοσφαιριστές σηκώθηκαν μετά από λίγα λεπτά, εμφανώς επηρεασμένοι, με επιδέσμους στο κεφάλι.

Ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητο να αντικατασταθούν, με τους προπονητές να προχωρούν σε αλλαγές για προληπτικούς λόγους, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από τις συνεχόμενες δυνατές συγκρούσεις και τους τραυματισμούς.