Μεγάλες καθυστερήσεις και έντονη συμφόρηση παρατηρούνται στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής το απόγευμα Δευτέρας, με την κατάσταση να επιδεινώνεται σημαντικά μετά τις 16:30.

Στο επίκεντρο των προβλημάτων βρίσκεται για ακόμη μια φορά ο Κηφισός, όπου οι ουρές των οχημάτων ξεκινούν από το ύψος της Κηφισιάς και εκτείνονται μέχρι τον Πειραιά, επηρεάζοντας κατά διαστήματα και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς τα οχήματα κινούνται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες και η ροή σταματά συχνά.

Παρόμοια είναι η εικόνα και σε άλλες κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας, με τη Λεωφόρο Συγγρού να παρουσιάζει αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος της Λαγουμιτζή. Σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται επίσης στην Καλλιρρόης, καθώς και στους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά. Στο κέντρο της Αθήνας, η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία στη Σταδίου, την Πανεπιστημίου και την Πατησίων, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αρδηττού, τη Λεωφόρο Αμαλίας, τη Βασιλίσσης Σοφίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Η κυκλοφοριακή επιβάρυνση δεν λείπει και από άλλους οδικούς άξονες, όπως η Μιχαλακοπούλου, η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Κηφισίας, η Μεσογείων και η Κατεχάκη, συμπληρώνοντας μια δύσκολη έναρξη της εβδοάδας, μετά την Πρωτομαγιά, για τους οδηγούς στο λεκανοπέδιο.