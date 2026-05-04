Το ενδεχόμενο αποχώρησης του Οδυσσέα Βλαχοδήμου από τη Σεβίλλη συγκεντρώνει αυξημένες πιθανότητες, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα του «fichajes.net».

Παρά τις θετικές εντυπώσεις που έχει αφήσει με τις φετινές του εμφανίσεις, η παραμονή του στην ομάδα δεν θεωρείται δεδομένη.

Η βασική αιτία φαίνεται να σχετίζεται με τη στάση της Νιούκαστλ, στην οποία ανήκουν τα δικαιώματά του, καθώς επιδιώκει να επωφεληθεί οικονομικά από την καλή του παρουσία. Την ίδια στιγμή, οι Ανδαλουσιανοί δεν δείχνουν ικανοί να καλύψουν τις απαιτήσεις για την αγορά του.

Παράλληλα, η Σεβίλλη εξετάζει ήδη εναλλακτικές λύσεις για τη θέση κάτω από τα δοκάρια, έχοντας στρέψει την προσοχή της στον Γιούλεν Αγκιρεθαμπαλά, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στη Βαλένθια από την Αθλέτικ Μπιλμπάο.