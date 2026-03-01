Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος μίλησε στην εφημερίδα ABC και ανέφερε ότι απολαμβάνει την εμπειρία του στην Ανδαλουσία με την φανέλα της Σεβίλλης στην οποία αγωνίζεται ως δανεικός από τη Νιούκαστλ.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει την θέληση να παραμείνει στην Ανδαλουσία, ωστόσο τόνισε πως η τελική απόφαση ανήκει στην αγγλική ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βλαχοδήμος:

«Περνάω πολύ καλά στη Σεβίλλη και χαίρομαι για κάθε λεπτό που βρίσκομαι στο γήπεδο με αυτή την ομάδα. Δουλεύω καθημερινά για να δίνω το μέγιστο.

Από την πρώτη ημέρα ένιωσα πως αυτή η ευκαιρία ήταν ευλογία. Ήθελα απλώς να ξαναβρώ ρυθμό και να προσφέρω ό,τι μπορώ. Η ζωή εδώ είναι όπως την είχα φανταστεί. Η Νιούκαστλ έχει τον τελευταίο λόγο. Δεν γνωρίζω τι αποφάσεις θα πάρουν. Το καλοκαίρι θα δείξει».