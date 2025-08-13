Παίκτης της Σεβίλλης, με κάθε επισημότητα, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος!

Odysseas Vlachodimos signs on loan from @NUFC 🤝 — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 12, 2025

Οι Ισπανοί, ανακοίνωσαν το απόγευμα της Τρίτης (12/08), τον δανεισμό του Έλληνα κίπερ, από τη Νιουκάστλ.

Ο άλλοτε γκολκίπερ του Παναθηναϊκού και της Μπενφίκα, έπιασε αμέσως δουλειά.

Day one in the office 🏡 pic.twitter.com/zNXcXkycC1 — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 13, 2025

Το πρωί της Τετάρτης (13/08), έκανε την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα. Στη συνέχεια, οι Σεβιγιάνοι, παρουσίασαν τον Βλαχοδήμο, ενώπιον των δημοσιογράφων.

Στο νέο του… βασίλειο, το «Ramón Sánchez-Pizjuán», ο 31χρονος πορτιέρε μίλησε για τη νέα πρόκληση στη καριέρα του. Μαζί του, και ένας παλαιός γνώριμος των ελληνικών γηπέδων, ο Αντόνιο Κορδόν. Ο άλλοτε τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού (2023) και νυν των «Ροχιμπλάνκος», έσταξε… μέλι για τον Βλαχοδήμο!

🗣 Odysseas Vlachodimos spoke in his first interview since completing his loan move: ↗ Pushing the club back to the top 💪 Can’t wait to start 🇬🇷 Following the footsteps of Tsartas — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 13, 2025

Η τοποθέτηση του Κορδόν

«Είναι ένας παίκτης με μεγάλη εμπειρία σε κορυφαίες ομάδες και μεγάλα πρωταθλήματα. Κυριαρχεί στην περιοχή του πέναλτι, είναι καλός στον αέρα και είναι γρήγορος και ευκίνητος. Θα μας φέρει όλες αυτές τις αθλητικές και ανθρώπινες ιδιότητες που διαθέτει. Έχει αγωνιστεί σκληρά για να έρθει εδώ και, ανάμεσα σε όλους τους ανταγωνιστές, πάντα του άρεσε η ιδέα του έργου μας», τόνισε ο 61χρονος Ισπανός.

Παράλληλα, ο «Ody», παρουσιάστηκε κάτι παραπάνω από έτοιμος. Ευγνώμων για το καλωσόρισμα αλλά και σύνθημα για… τρόπαια, στις πρώτες του δηλώσεις ως «Sevillista».

Οι δηλώσεις του Οδυσσέα Βλαχοδήμου

«Οι πρώτες μου εντυπώσεις ήταν πολύ καλές. Με υποδέχτηκαν καλά. Είναι φανταστικοί συμπαίκτες. Είμαι πολύ χαρούμενος που έφτασα. Από την πρώτη στιγμή δεν είχα καμία αμφιβολία. Η LaLiga είναι φανταστική για να συνεχίζει να αναπτύσσεται και η Σεβίλλη είναι ένας σύλλογος που κερδίζει τρόπαια. Αυτό θέλω.

Ο Κορδόν με περιέγραψε καλά. Έχω εμπειρία στο Champions League και σε άλλες διεθνείς διοργανώσεις. Μου αρέσει να βοηθάω νέους παίκτες και να ενώνω την ομάδα σε δύσκολες στιγμές. Θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό κάθε μέρα.

Ανυπομονώ να παίξω, αν και η απόφαση, όπως πάντα, θα είναι του προπονητή. Σωματικά, νιώθω πολύ καλά. Τα πήγα καλά στην προετοιμασία με τη Νιούκαστλ και νιώθω έτοιμος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Βλαχοδήμος, ανοίγει έναν νέο κύκλο στην καριέρα του. Ο διεθνής τερματοφύλακας, έχει να επιδείξει μια σπουδαία καριέρα. Στουτγκάρδη, Παναθηναϊκός, Μπενφίκα, Νότιγχαμ Φόρεστ και Νιουκάστλ, οι σταθμοί του. Σε 450 συμμετοχές, μετρά 173 ανέπαφες εστίες, ενώ για χρόνια αποτελεί «αναπόσπαστο» κομμάτι της Εθνικής Ελλάδος.

Στο παλμαρέ του, έξι τρόπαια «αστράφτουν». Δις Πρωταθλητής και Κυπελλούχος Πορτογαλίας, αλλά και κατακτητής του League Cup Αγγλίας με τις «καρακάξες». Σε εθνικό επίπεδο, το 2017 σήκωσε την κούπα του EURO U21, με τη φανέλα της Γερμανίας.

Τώρα, ο Βλαχοδήμος είναι έτοιμος να αποδείξει την αξία και στα γήπεδα της La Liga. Όλα αυτά, με τη βοήθεια και του Ματίας Αλμέιδα, του άλλοτε κόουτς της ΑΕΚ, που έχει αναλάβει τα «ηνία» της Σεβίλλης!