Ο προπονητής της Σεβίλλης, Ματίας Αλμέιδα, θέλει να ενισχύσει την ομάδα του στη θέση του τερματοφύλακα. Ο σύλλογος της Ανδαλουσίας, έχει θέσει ως βασικό υποψήφιο τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο.

Η Σεβίλλη θέλει τον Έλληνα πορτιέρο, με τη μορφή δανεισμού από τη Νιούκαστλ, με τον παίκτη να είναι θετικός στην προοπτική του ισπανικού συλλόγου, εφόσον πάρει φανέλα βασικού. Ο 31χρονος δεν υπολογίζεται από τον Εντι Χάου και βρίσκεται σε αναζήτηση νέας ομάδας.

Ο Βλαχοδήμος κέρδισε τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του στην Μπενφίκα. Με τους «αετούς της Λισαβόνας» πραγματοποίησε 225 εμφανίσεις και κράτησε ανέπαφη την εστία του 94 φορές. Με καίριες επεμβάσεις και εντυπωσιακή παρουσία σε Πορτογαλία και Ευρώπη, έψαξε το μεγάλο βήμα στην Premier League, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Εκεί σε επτά συμμετοχές δέχθηκε 16 γκολ, ενώ κράτησε το «μηδέν» μόλις μία φορά. Έδειξε να δυσκολεύεται και να μην είχε καταφέρει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Έπειτα τον αγόρασε η Νιούκαστλ. Στις «καρακάξες» αγωνίστηκε μόλις μία φορά, στο Carabao Cup, όπου κράτησε ανέπαφη την εστία του. Δεν πήρε τις ευκαιρίες που περίμενε και βρέθηκε ως τρίτη επιλογή, πίσω από τους Νικ Πόουπ και Μάρτιν Ντουμπράβκα.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων έχει αγωνιστεί 48 φορές με την Ελλάδα, στις οποίες δέχθηκε 34 γκολ, ενώ διατήρησε ανέπαφη την εστία του 24 φορές.

Μένει να φανεί αν θα ολοκληρωθεί η συμφωνία με τη Σεβίλλη και αν ο Ματίας Αλμέιδα θα τον υπολογίζει ως βασικό.

🚨🆕 #Newcastle 🇬🇷 #SevillaFC

Sevilla are in advanced talks to sign Newcastle goalkeeper Odysseas Vlachodimos on loan. pic.twitter.com/ot3MKXcV8P

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 6, 2025