Παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίτης, με κάθε επισημότητα, ο Τζάκομο Ρασπαντόρι!

Bienvenido al Atlético de Madrid, Giacomo Raspadori 🔴⚪ pic.twitter.com/I1FSxMJuPI — Atlético de Madrid (@Atleti) August 11, 2025

Το απόγευμα της Δευτέρας (11/08), οι Ισπανοί, παρουσίασαν τον νεαρό επιθετικό.

Συμβόλαιο έως το 2030 και ένα… γενναίο ποσό για την αγορά του. Κοντά στα 26 εκατομμύρια ευρώ, έβγαλαν από τα ταμεία τους οι «Ροχιμπλάνκος», για να τον κάνουν δικό τους!

🚨🇮🇹 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Atletico Madrid sign Giacomo Raspadori (25) from Napoli. ✅ €26m deal, as per @FabrizioRomano. 🔴⚪️ pic.twitter.com/OElorYKNK3 — EuroFoot (@eurofootcom) August 11, 2025

Η πρώην ομάδα του, η Νάπολι, είχε δαπανήσει 28 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει, πίσω στο 2022. Από αυτά τα χρήματα, δεν μετάνιωσε… ούτε σεντ!

Σε 109 συμμετοχές με τους «Παρτενοπέι», σημείωσε 18 γκολ και 10 ασίστ. Παράλληλα, ήταν «καταλυτικός» στην κατάκτηση των δύο Πρωταθλημάτων Ιταλίας (2023, 2025)! Σε κρίσιμες στιγμές, «βγήκε» μπροστά και κράτησε… όρθια την ομάδα του!

Ο Ρασπαντόρι, έχει επίσης αγωνιστεί και στη Σασουόλο. Στους «Νεροβέρντι», ανδρώθηκε πριν κάνει το μεγάλο βήμα καριέρας στους «Μπλε».

Επίσης, έχει να επιδείξει σπουδαίο βιογραφικό και με την εθνική του ομάδα. Έχει φορέσει το εθνόσημο, σε όλα τα ηλικιακά κλιμάκια. Με την ομάδα των ανδρών, μετρά 40 αγώνες με 9 τέρματα. Ταυτόχρονο, συνέβαλε και αυτός στην επιστροφή της Ιταλίας στην κορυφή της Ευρώπης, το 2021!

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Ρασπαντόρι

«Ο Τζάκομο Ρασπαντόρι είναι ο νέος παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίτης, μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της ομάδας μας και της Νάπολι για τη μεταγραφή του. Ο επιθετικός πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις στο Κέντρο Αθλητιατρικής Υψηλής Απόδοσης Vithas – Invictum στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Μαδρίτης Arturo Soria στη Μαδρίτη. Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε στα γραφεία του συλλόγου στο Riyadh Air Metropolitano, όπου υπέγραψε το πενταετές συμβόλαιό του με την ομάδα μας.

La nueva casa de Jack pic.twitter.com/JF5cZzqiSO — Atlético de Madrid (@Atleti) August 11, 2025

Ο Ιταλός παίκτης (Bentivoglio, 18 Φεβρουαρίου 2000) είναι ένας ευέλικτος ποδοσφαιριστής που μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις επιθετικές θέσεις και πίσω από τους επιθετικούς. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία της Σασουόλο το 2009. Το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα έγινε 10 χρόνια αργότερα, στις 26 Μαΐου 2019, σε έναν αγώνα εναντίον της Αταλάντα. Ο Ρασπαντόρι έπαιξε 82 αγώνες με τη Σασουόλο, σκοράροντας 18 γκολ και δίνοντας εννέα ασίστ. Το καλοκαίρι του 2022, υπέγραψε για τη Νάπολι, με την οποία κατέκτησε τη Serie A στην πρώτη του σεζόν και ξανά την αγωνιστική περίοδο 2024/25. Έχει αγωνιστεί σε 109 αγώνες με την ομάδα της Νάπολης, πετυχαίνοντας 18 γκολ και δίδοντας 10 ασίστ.

Ο επιθετικός είναι διεθνής με την Ιταλία. Έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα σε ηλικία 21 ετών στις 4 Ιουνίου 2021 σε έναν αγώνα προετοιμασίας για το EURO 2020. Κλήθηκε για τη διοργάνωση, στον οποίο έπαιξε ένα παιχνίδι και στέφθηκε πρωταθλητής. Μέχρι σήμερα, έχει αγωνιστεί σε 40 αγώνες, πετυχαίνοντας εννέα γκολ και δίνοντας έξι ασίστ.

Καλώς ήρθες, Τζιάκομο!», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.