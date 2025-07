Παίκτης της Μπαρτσελόνα, με κάθε επισημότητα, αποτελεί ο Μάρκους Ράσφορντ.

Όπως ανακοίνωσαν οι «Μπλαουγκράνα» το απόγευμα της Τετάρτης (23/07), ο Άγγλος επιθετικός θα είναι κάτοικος Βαρκελώνης την επόμενη σεζόν.

FC Barcelona and Manchester United have reached an agreement for the loan of the player Marcus Rashford until 30 June 2026. The agreement also establishes an option to buy the English forward. — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 23, 2025

Μονοετής δανεισμός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και οψιόν αγοράς, κοντά, στα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Η Μπαρτσελόνα θέλησε να υποδεχθεί το νέο της αστέρι, με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Σα να είναι στο σπίτι του, στην Αγγλία. Έτσι, αποφάσισε να χρησαιμοποιήσει έναν τηλεφωνικό θάλαμο, στο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοιωνικής δικτύωσης.

Σ’ αυτό, ο Ράσφορντ, φέρεται να σηκώνει το τηλέφωνο επιβεβαιώνοντας τη μεταγραφή, δίνοντας το σύνθημα για ακόμα καλύτερες μέρες στους φίλους της ομάδας.

📞 “Yeah… It’s official.” Rashford follows in Lineker’s footsteps. pic.twitter.com/ZvbnDAtbax — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 23, 2025

Ο 27χρονος άσος, θα φοράει το Νο14 στη πλάτη. Με αυτό μάλιστα, πόζαρε καμαρωτός στο πλευρό του Τζοάν Λαπόρτα.

🔵🔴1️⃣4️⃣ Barcelona confirm Marcus Rashford will wear shirt No. 14. pic.twitter.com/Um4i4CS3sz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2025

Επίσης, ο Μάρκους Ράσφορντ, έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις με τη φανέλα των Πρωταθλητών Ισπανίας. Μέσα από αυτές, δήλωσε κάτι παραπάνω από ευτυχισμένος.

«Η Μπαρτσελόνα είναι ένας σύλλογος όπου τα όνειρα των ανθρώπων γίνονται πραγματικότητα. Αυτό που αντιπροσωπεύει ο σύλλογος σημαίνει πολλά και για μένα και νιώθω σαν να είμαι στο σπίτι μου, και αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην επιλογή μου. Νιώθω ότι εντάσσομαι σε μια οικογένεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

🔵🔴 Marcus Rashford: “Barcelona is a club where people’s dreams come true”. “What the club stands for means a lot to me as well and it feels like I’m at home, and this is a big factor in my choice”. “I feel I’m joining a family”. pic.twitter.com/UPEwjTCJzX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2025

Τέλος, επισήμανε και το πόσο σημαντικός ήταν ο παράγοντας «Χάνσι Φλίκ», στην απόφασή του.

«Αν είμαι στην Μπάρτσα, αυτό οφείλεται και στον Χάνσι Φλικ. Οι συζητήσεις που είχα μαζί του ήταν πολύ θετικές. Έχει αποδειχθεί ένας από τους κορυφαίους προπονητές. Οδήγησε μια νεανική ομάδα σε μια τόσο επιτυχημένη σεζόν, επέστρεψε στην προετοιμασία θέλοντας ακόμα περισσότερα», τόνισε.

🔵🔴 Marcus Rashford: “If I’m at Barça is also because of Hansi Flick”. “The conversations I had with him were very positive. He has proven to be one of the top coaches. He led a young team to such a successful season, has returned to the preseason wanting even more”. pic.twitter.com/Kkmyb3TwAm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2025

Πλέον, ο Ράσφορντ αφήνει πίσω του Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην οποία πέρασε μια ολόκληρη ζωή. Σε 20 χρόνια με τους «Μπέμπηδες», κατέγραψε 426 συμμετοχές. Σ’ αυτές, βρήκε δίχτυα 138 φορές, ενώ έδωσε και 77 ασίστ. Παράλληλα, κατέκτησε και 6 τίτλους, με το Europa League του 2017 να ξεχωρίζει.