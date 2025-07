Η φήμη υπήρχε καιρό και τώρα έχουμε «γάμο». Από τον περασμένο Ιανουάριο, το «φλερτ», ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ράσφορντ, ήταν κάτι παραπάνω από υπαρκτό.

Λίγους μήνες μετά, αυτό απέκτησε… σάρκα και οστά. Ο Μάρκους Ράσφορντ θα συνεχίσει την καριέρα στην Μπαρτσελόνα, αφήνοντας την αγαπημένη του Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

🚨🔵🔴 BREAKING: Marcus Rashford to Barcelona, here we go! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Verbal agreement in principle between all parties involved with Barça planning for medical tests next days.

Loan deal with buy option, details being finalised today then Man Utd will authorize his travel to Spain. ✈️ pic.twitter.com/Hp4sZNBCRv

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2025