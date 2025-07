Τι κι αν αποτελεί το κορυφαίο όνομα του MLS;

Τι κι αν ψηφίστηκε από τον κόσμο για να αγωνιστεί στο All-star game;

Ο Λιονέλ Μέσι, ρίχνει «άκυρο» και δεν θα παρευρεθεί στην σπουδαία αυτή εκδήλωση.

Ο Αργεντίνος άσος, αποφάσισε πως είναι καλύτερο να μην αγωνιστεί, ώστε να ξεκουραστεί.

🚨🇦🇷 Leo Messi will not play the All Stars Game tonight, rest needed after 5 consecutive 90 mins games since Club World Cup. pic.twitter.com/SdCol7coeL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2025

Τα συνεχόμενα ενενηντάλεπτα, καταπόνησαν ιδιαίτερα τον άσο της Ίντερ Μαϊάμι. Ο Μέσι δεν θα τιμήσει με την παρουσία του το παιχνίδι των «αστέρων» του πρωταθλήματος.

Μετά την λήξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, ο Μέσι, έπαιξε πέντε συναπτά ματς, κάτι που ταλαιπώρησε τον 38χρονο, που χρειάζεται ανάσες.

Μάλιστα, επείδη η απόφασή του, πάρθηκε την τελευταία στιγμή, τον βάζει σε… μπελάδες. Σύμφωνα με τον κανονισμό, ο Μέσι, θα τιμωρηθεί με ποινή μίας αγωνιστικής.

Αξίζει να σημειωθεί, πως εκτός του Μέσι, θα απουσιάσουν κι άλλα τοπ ονόματα. Ζόρντι Άλμπα, Σέρχιο Μπουσκέτς και Λουίζ Σουάρεζ. Ούτε αυτοί θα δηλώσουν «παρών» στην αναμέτρηση της Τετάρτης (23/07) στο Όστιν.

Lionel Messi and Jordi Alba will not participate in the MLS All-Star Game tonight. The league’s policy for opting to not participate in the All-Star Game is a one game suspension. pic.twitter.com/VwADw5tWot — B/R Football (@brfootball) July 23, 2025

Παράλληλα, δύο άλλοτε παίκτες του Ολυμπιακού, θα έχουν θέση βασικών στον αγώνα ανάμεσα στους MLS All-stars και τη μικτή ομάδα της λίγκας του Μεξικό. Πεπ Μπιέλ και Φίλιπ Ζινκερνάγκελ, επιλέχθηκαν από το φίλαθλο κοινό της χώρας.