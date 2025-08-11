Κάτοικος Σαουδικής Αραβία ο Κίνγκσλεϊ Κομάν!

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών, ο Γάλλος «κλείνει» στην Αλ Νάσρ.

Οι «Nassrawis», τα έχουν βρει σε όλα με τη Μπάγερν Μονάχου. Κάτι λιγότερο από 30 εκατομμύρια ευρώ. Τόσα θα δώσουν οι Ασιάτες, για χάρη του 29χρονου σταρ.

Συμβόλαιο τριετούς διάρκειας και πλούσιες απολαβές για τον Κομάν. Μέσα στην εβδομάδα, είναι προγραμματισμένες και οι ιατρικές εξετάσεις, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του.

Αυτό είναι το τρίτο «μπαμ», για την Αλ Νάσρ, το φετινό καλοκαίρι. Μετά τους Ινίγκο Μαρτίνεθ και Ζοάο Φέλιξ, προσθέτει ένα ακόμη «υπερόπλο» στη σπουδαία φαρέτρα της.

Πέραν αυτών των δύο, ο Κομάν θα συναντήσει και άλλους αστέρες στο «Al-Awwal Park». Ρονάλντο, Λαπόρτ, Μανέ, Οτάβιο και Μπρόζοβιτς, φορούν επίσης τα κίτρινα και τα μπλε της ομάδας.

Η αποχώρηση του «King» από τη Βαυαρία, σηματοδοτεί το τέλος μια εποχής. Στο Μόναχο, έγραψε τη δική του ιστορία. Από το 2015, αποτέλεσε «καταλυτικό» παράγοντα των Πρωταθλητών Γερμανίας.

Συνολικά, είχε συμμετοχή σε 339 αγώνες. Σ’ αυτούς, βρήκε δίχτυα 72 φορές, ενώ μοίρασε και άλλα 71 γκολ στους συμπαίκτες του.

Παράλληλα, στην «Allianz Arena», έπαθε… υπερκούπωση! Το «κοντέρ» του, σταμάτησε στους 21 (!) τίτλους. Το Τσάμπιονς Λιγκ του 2020, έχει μια ξεχωριστή θέση στην τροπαιοθήκη του, καθώς πέτυχε και το νικητήριο γκολ του τελικού.

Επίσης, πέραν της Μπάγερν Μονάχου, έχει φορέσει και άλλες «βαριές» φανέλες. Παρί Σεν Ζερμέν και Γιουβέντους, οι υπόλοιποι σταθμοί του Κομάν.

