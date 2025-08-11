Κάτοικος Σαουδικής Αραβία ο Κίνγκσλεϊ Κομάν!

🚨💣 BREAKING: Kingsley Coman to Al Nassr, here we go! Deal agreed with Bayern for package slightly under €30m. Coman will sign three year deal at Al Nassr, part of ambitious project after Inigo Martinez and João Félix. Medical and signature this week. pic.twitter.com/arwSUrf5Ve — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών, ο Γάλλος «κλείνει» στην Αλ Νάσρ.

Οι «Nassrawis», τα έχουν βρει σε όλα με τη Μπάγερν Μονάχου. Κάτι λιγότερο από 30 εκατομμύρια ευρώ. Τόσα θα δώσουν οι Ασιάτες, για χάρη του 29χρονου σταρ.

Kingsley Coman is joining Al Nassr from Bayern in a deal of just under $35m, per @FabrizioRomano. He leaves Europe with a stack of trophies 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/Gun9HgwDMf — B/R Football (@brfootball) August 11, 2025

Συμβόλαιο τριετούς διάρκειας και πλούσιες απολαβές για τον Κομάν. Μέσα στην εβδομάδα, είναι προγραμματισμένες και οι ιατρικές εξετάσεις, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του.

Αυτό είναι το τρίτο «μπαμ», για την Αλ Νάσρ, το φετινό καλοκαίρι. Μετά τους Ινίγκο Μαρτίνεθ και Ζοάο Φέλιξ, προσθέτει ένα ακόμη «υπερόπλο» στη σπουδαία φαρέτρα της.

8 days to go until the Al Ittihad game, and we’ve already signed Joao Felix, Inigo Martinez, with Kingsley Coman on his way too. What a turnaround. I’m sure you’re feeling way better than you were a few weeks ago. pic.twitter.com/NDZpECHr7g — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) August 11, 2025

Πέραν αυτών των δύο, ο Κομάν θα συναντήσει και άλλους αστέρες στο «Al-Awwal Park». Ρονάλντο, Λαπόρτ, Μανέ, Οτάβιο και Μπρόζοβιτς, φορούν επίσης τα κίτρινα και τα μπλε της ομάδας.

✅ João Félix ✅ Iñigo Martínez 🔜 Kingsley Coman pic.twitter.com/n5QRuzRsMm — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 10, 2025

Η αποχώρηση του «King» από τη Βαυαρία, σηματοδοτεί το τέλος μια εποχής. Στο Μόναχο, έγραψε τη δική του ιστορία. Από το 2015, αποτέλεσε «καταλυτικό» παράγοντα των Πρωταθλητών Γερμανίας.

Συνολικά, είχε συμμετοχή σε 339 αγώνες. Σ’ αυτούς, βρήκε δίχτυα 72 φορές, ενώ μοίρασε και άλλα 71 γκολ στους συμπαίκτες του.

Παράλληλα, στην «Allianz Arena», έπαθε… υπερκούπωση! Το «κοντέρ» του, σταμάτησε στους 21 (!) τίτλους. Το Τσάμπιονς Λιγκ του 2020, έχει μια ξεχωριστή θέση στην τροπαιοθήκη του, καθώς πέτυχε και το νικητήριο γκολ του τελικού.

Coman has won everything with Bayern, with 21 trophies for the club a true club legend. At only 29 years old, he already has 28 trophies to his name over the course of his career. pic.twitter.com/gJ5a3ibX1L — Bayern Design  (@BayernDesign) August 11, 2025

Επίσης, πέραν της Μπάγερν Μονάχου, έχει φορέσει και άλλες «βαριές» φανέλες. Παρί Σεν Ζερμέν και Γιουβέντους, οι υπόλοιποι σταθμοί του Κομάν.