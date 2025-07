Την απόκτηση του Λουίς Ντίας επισημοποίησε η Μπάγερν Μονάχου, με τον Κολομβιανό ποδοσφαιριστή να υπογράφει 4ετές συμβόλαιο με τον γερμανικό σύλλογο έως το 2029.

Οι «Βαυαροί» χρειάστηκαν δύο προσπάθειες για να… πείσουν τη Λίβερπουλ να τους παραχωρήσει τον Ντίας, σε μία μεταγραφή που κόστισε 75 εκατομμύρια ευρώ. Ο 28χρονος αφήνει τους «ρεντς» και την Premier League, ύστερα από τρεισήμιση χρόνια, για να αγωνιστεί στην Bundesliga.

Με τα χρώματα της Λίβερπουλ πραγματοποίησε 148 εμφανίσεις, στις οποίες σκόραρε 41 φορές και μοίρασε 23 ασίστ. Κατέκτησε τρία Κύπελλα Αγγλίας ( ένα FA Cup, δύο Carabao Cup), το αγγλικό Super Cup της σεζόν 2022-23 και «στέφθηκε» πρωταθλητής Αγγλίας τη σεζόν 2024-25.

Έγινε σύνθημα στα στόματα των φιλάθλων και αγαπήθηκε πολύ στο Μέρσεϊσάιντ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος, σημαίνει πολλά για μένα να αποτελώ μέλος της Μπάγερν, είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Θέλω να βοηθήσω τη νέα μου ομάδα με το στυλ παιχνιδιού μου και την προσωπικότητα μου. Στόχος μου είναι να κερδίσω κάθε πιθανό τίτλο», δήλωσε ο Ντίας.

«Ο Λουίς Ντίας είναι ένας παίκτης με διεθνή εμπειρία, τρομερή ποιότητα, εξαιρετικές ικανότητες και μεγάλη αξιοπιστία. Θα βοηθήσει άμεσα την ομάδα μας. Είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε να τον φέρουμε στην Μπάγερν», ανέφερε ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Μαξ Έμπερλ.

Ο Κολομβιανός θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό «14» στην Μπάγερν Μονάχου και αναμένεται το ντεμπούτο του τόσο από τον Βίνσεντ Κομπανί, όσο και από τους φιλάθλους του συλλόγου.