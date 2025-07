Το μεταγραφικό «σίριαλ» του Λουίς Ντίας συνεχίζεται. Ο Κολομβιανός ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, έχει κάνει γνωστό στον σύλλογο του Μέρσεϊσάιντ πως επιθυμεί να αποχωρήσει.

Για τον 28χρονο έδειξαν ενδιαφέρον η Μπαρτσελόνα και η Αλ Νασρ, ωστόσο εκείνη που κινήθηκε για την απόκτησή του ήταν η Μπάγερν Μονάχου. Οι «ρεντς» απέρριψαν την αρχική προσέγγιση, αξίας 68 εκατομμυρίων ευρώ, των «Βαυαρών» τονίζοντας πως ο παίκτης δεν πωλείται.

Μετά όμως και από την επιθυμία του Ντίας να φύγει από το «Άνφιλντ», η Λίβερπουλ δείχνει έτοιμη να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή των 13 γκολ και επτά ασίστ στην Premier League τη σεζόν 2024-25, αλλά με το κατάλληλο ποσό.

Για το λόγο αυτό, η Μπάγερν «επανήλθε» με νέα βελτιωμένη πρόταση για τον Κολομβιανό εξτρέμ και πλέον προσφέρει 70 + 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο Λουίς Ντίας έχει ήδη πει το «ναι» στην ομάδα του Βινσέντ Κομπανί για συμβόλαιο έως το 2029 και περιμένει τη συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων για να κλείσει εισιτήριο για Μόναχο.

🚨 Liverpool expect to receive a €70M + €10M bid from Bayern Münich for Luis Diaz in the next hours.

(Source: @sachatavolieri) pic.twitter.com/BoVowmrxGb

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 25, 2025