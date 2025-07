Σε συζητήσεις για τον Ούγκο Ετικιτέ της Άιντραχτ Φρανκφούρτης βρίσκεται η Λίβερπουλ. Οι «ρεντς» εξετάζουν την περίπτωση του Γάλλου επιθετικού, την ίδια ώρα που το μέλλον του Ντάργουϊν Νούνιες στο σύλλογο παραμένει αβέβαιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η Λίβερπουλ προσφέρει στον γερμανικό σύλλογο 80 εκατομμύρια ευρώ για τον Ετικιτέ, ενώ και η Νιούκαστλ έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον Γάλλο στράικερ.

Ο Ετικιτέ έχει πραγματοποιήσει 64 εμφανίσεις με την Άιντραχτ, έχει σκοράρει 26 γκολ και έχει μοιράσει 14 ασίστ. Έφτασε στον γερμανικό σύλλογο ως δανεικός από την Παρί Σεν Ζερμέν τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ η συμφωνία έγινε μόνιμη τον Ιούλιο του ίδιου έτους, έναντι 16,5 εκατομμυρίων ευρώ.

🔴🦅 Liverpool FC now set to put an offer close to €80M to Eintracht Frankfurt for Hugo Ekitike. There’s a feeling that Eintracht Frankfurt wants to increase Ekitike price with #NUFC and… #MUFC competition. More to follow soon. #LFC pic.twitter.com/12YhOYqmQ2

