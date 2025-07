Ο θάνατος του Ντιόγκο Ζότα συγκλόνισε τον ποδοσφαιρικό πλανήτη και έριξε σε βαρύ πένθος τη Λίβερπουλ.

Οι «κόκκινοι» έχουν προσπαθήσει να κάνουν πολλά για να τιμήσουν την μνήμη του, όπως να πληρώσουν κανονικά το συμβόλαιό του το οποίο θα πάει κατευθείαν στην οικογένεια του Πορτογάλου ή να διοργανώσουν ένα event όπου πολλοί άνθρωποι του συλλόγου μίλησαν για τον Ζότα.

Οι δράσεις δεν σταμάτησαν όπως εκεί, αφού όπως έγινε γνωστό, ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ αποφάσισε να αποσύρει τη φανέλα με τον αριθμό 20 που φορούσε ο Πορτογάλος επιθετικός, ώστε το νούμερο αυτό να μείνει για πάντα να θυμίζει τον Ζότα.

