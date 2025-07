Ο θάνατος του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του Αντρέ, έχει βυθίσει σε πένθος το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο 28χρονος επιθετικός της Λίβερπουλ μαζί με τον αδερφό του ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (3/7) στη Ζαμόρα της Ισπανίας.

Πατέρας τριών παιδιών, που μόλις πριν δώδεκα ημέρες είχε παντρευτεί την αγαπημένη του, έφυγε από την ζωή μαζί με τον αδερφό του, βυθίζοντας σε πένθος τον ποδοσφαιρικό και όχι μόνο κόσμο.

Στο Άνφιλντ, το γήπεδο όπου αγωνιζόταν με την φανέλα της Λίβερπουλ, μαζεύτηκαν οπάδοι των «Reds» και όχι μόνο, αφήνοντας είτε λουλούδια, είτε φανέλες, θέλοντας να τιμήσουν την μνήμη του.

An Everton and Liverpool fan walking together to lay down flowers this morning at Anfield.

It’s bigger than football. pic.twitter.com/WwwQLXHzXp

— ESPN FC (@ESPNFC) July 3, 2025