Για την περίπτωση του Ζοάο Παλίνια, της Μπάγερν Μονάχου, φέρεται να ενδιαφέρεται η Τότεναμ. Τα «σπιρούνια» υπό τις οδηγίες του Τόμας Φρανκ, θέλουν να ενισχύσουν και τον άξονα τους, με το όνομα του Πορτογάλου μέσου να βρίσκεται ψηλά στη λίστα της ομάδας.

Γεννημένος στη Λισαβόνα, αποτέλεσε από το 2013 ποδοσφαιριστή των ακαδημιών της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Μετά από δανεισμούς σε Μορεϊρένσε, Μπελενένσες και Μπράγκα, πήρε την ευκαιρία του στα «λιοντάρια της Λισαβόνας» το 2020. Πραγματοποίησε 95 συμμετοχές, ενώ σκόραρε και επτά φορές.

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής γνωρίζει πολύ καλά την Premier League, αφού από τον Ιούλιο του 2022, έως τον Ιούλιο του 2024 αγωνιζόταν με τα χρώματα της Φούλαμ στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Με τους «Cottagers» ο Παλίνια πραγματοποίησε 79 συμμετοχές, μετρώντας οκτώ γκολ και μία ασίστ. Πριν ενταχθεί στους «Βαυαρούς», βρισκόταν στα… ραντάρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως η μεταγραφή δεν προχώρησε.

Οι πρωταθλητές Γερμανίας είχαν προσεγγίσει αρχικά τον ποδοσφαιριστή, με τον ίδιο να ταξιδεύει στο Μόναχο, αλλά η συμφωνία δεν οριστικοποιήθηκε, καθώς οι δύο ομάδες δεν κατόρθωσαν να έρθουν σε συμφωνία.

Ο Παλίνια έχει κάνει γνωστή την επιθυμία του να αποχωρήσει από τον γερμανικό σύλλογο. Παρόλο που η Μπράιτον είχε ακουστεί πως ενδιαφέρεται για την περίπτωσή του, η Τότεναμ είναι εκείνη, που σύμφωνα με τον Fabrizio Romano, έχει επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους του Πορτογάλου.

Δεν έχει καταθέσει ακόμη πρόταση στην Μπάγερν Μονάχου, αλλά αναμένεται να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση μόλις συμφωνήσει με την πλευρά του παίκτη.

🚨⚪️ Tottenham have genuine interest in João Palhinha as initial approach has been made with his camp.

More will follow in the next weeks as there’s no formal proposal to Bayern yet. pic.twitter.com/5kIU6eZoKJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2025