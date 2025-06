Όπως όλα δείχνουν, ο Άγγελος Ποστέκογλου αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Τότεναμ, μετά από δύο σεζόν, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία.

Σύμφωνα με το Football Insider η διοίκηση των «σπιρουνιών» αποφάσισε την απομάκρυνση του Ελληνοαυστραλού, παρόλο που κατέκτησε το Europa League, πριν από μερικές μέρες, επικρατώντας στον τελικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αιτία της απόφασης; Η 17η θέση της Τότεναμ — η χειρότερη της ιστορίας της — με 22 ήττες και 65 γκολ παθητικό. Πλέον, ο σύλλογος προχωρά στην αναζήτηση νέου προπονητή και η ανακοίνωση της αποχώρησης του Ποστέκογλου αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, υποστηρίζει το αγγλικό Μέσο.

«Η Τότεναμ αποφάσισε να απολύσει τον Άγγελο Ποστέκογλου, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Football Insider. Ο σύλλογος προχωρά στην αναζήτηση νέου προπονητή και αναμένεται ανακοίνωση για τον Ποστέκογλου τις επόμενες ημέρες», αναφέρει χαρακτηριστικά το Football Insider.

