Πολύ κοντά στην «πόρτα της εξόδου» από τη Λίβερπουλ βρίσκονται οι Ντάργουϊν Νούνιες και Λουίς Ντίας. Οι δύο ποδοσφαιριστές έμειναν εκτός αποστολής των «ρεντς», για τον φιλικό αγώνα με τη Μίλαν.

Στην περίπτωση του Λουίς Ντίας, η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε συνέχεια του ενδιαφέροντος της Μπάγερν Μονάχου για τον Κολομβιανό και πλέον όλα δείχνουν πως θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μόναχο.

Από την άλλη πλευρά, ο Νούνιες φαίνεται να βρίσκεται από καιρό εκτός πλάνων του Άρνε Σλοτ και η απόκτηση του Ούγκο Εκιτικέ το επιβεβαιώνει. Ταυτόχρονα η Λίβερπουλ ενδιαφέρεται και για τον επιθετικό της Νιούκαστλ, Αλεξάντερ Ίσακ, ο οποίος απέρριψε πρόταση της Αλ Χιλάλ επειδή θέλει να αγωνίζεται με τη φανέλα της ομάδας του Μέρσεϊσάιντ.

Ο Ουρουγουανός επιθετικός φόρεσε τη φανέλα των «ρεντς» 47 φορές, πέτυχε επτά γκολ και μοίρασε επτά ασίστ, σε όλες τις διοργανώσεις την περσινή σεζόν. Ο έτερος «φευγάτος», Ντίας, πραγματοποίησε 50 εμφανίσεις με τη Λίβερπουλ, ενώ ολοκλήρωσε τη σεζόν με 17 τέρματα και οκτώ ασίστ.

🚨⚠️ Luis Diaz, not even on the bench for Liverpool today in friendly game…

…as negotiations with FC Bayern continue, the two clubs are in direct talks on daily basis and Luis wants to leave. 🔴⚪️🇨🇴 pic.twitter.com/HcZOmpY6VO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2025