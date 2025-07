Μετά την προσθήκη του Άλβαρο Καρέρας, στη Ρεάλ Μαδρίτης «ρίχνουν το βάρος» στις πωλήσεις παικτών που δεν υπολογίζονται από τον Τσάμπι Αλόνσο. Η μεγαλύτερη περίπτωση τέτοιου ποδοσφαιριστή, θεωρείται ο Ροντρίγκο, ο οποίος έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του για να φύγει από την «βασίλισσα».

Κάποιες από τις ομάδες που έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους για τον Βραζιλιάνο είναι η Άρσεναλ και η Λίβερπουλ. Οι «ρεντς» θεωρούν πως ο Ροντρίγκο αποτελεί τον ιδανικό αντικαταστάτη του «φευγάτου» για την Μπάγερν Μονάχου ή την Μπαρτσελόνα, Λουίς Ντίας.

Η Ρεάλ ωστόσο, δεν θα δεχθεί οποιαδήποτε πρόταση κατώτερη των 100 εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που έγινε σαφές μετά την απόρριψη της πρότασης των 80 εκατομμυρίων ευρώ του συλλόγου του Μέρσεϊσάιντ. Για το λόγο αυτό, η Λίβερπουλ έχει θέσει την ίδια τιμή πώλησης στον Κολομβιανό παίκτη της.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Λίβερπουλ προέβει στις πρώτες συζητήσεις με τους «μερένχες», σχετικά με τη μεταγραφή του Ροντρίγκο.

🚨 Liverpool have believed to have held preliminary talks over a deal to sign Rodrygo. 🗣️🇧🇷

(Source: @alex_crook) pic.twitter.com/HTnkFJs0sS

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 17, 2025