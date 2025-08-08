Μπορεί να είναι 40 ετών, να επέστρεψε πριν λίγες ημέρες από τις καλοκαιρινές διακοπές του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του. Τελευταίο «θύμα» του Πορτογάλου σούπερ σταρ, η Ρίο Άβε του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου.

Στην φιλική αναμέτρηση που έδωσε η Αλ Νασρ, επί πορτογαλικού εδάφους και με αντίπαλο την ομάδα του Έλληνα τεχνικού, ο Ρονάλντο σημείωσε χατ – τρικ και οι Σαουδάραβες επικράτησαν με σκορ 4-0.

Ο Σιμακάν στο 15′ άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Ζόρζε Ζεσούς, από ασίστ του Ζοάο Φέλιξ. Στο 44ο λεπτό, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Αλ Νασρ, θα τροφοδοτήσει τον CR7 και εκείνος θα διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Πορτογάλος με κεφαλιά στο 63ο λεπτό ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, ενώ πέντε λεπτά μετά ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι και διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

Για την Ρίο Άβε αγωνίστηκαν, οι προερχόμενοι από τον Ολυμπιακό, Ανδρέας Ντόη, Νίκος Αθανασίου, Θεοφάνης Μπακούλας, Μάριος Βρουσάι και Αντώνης Παπακανέλλος.