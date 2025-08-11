Ο Μπένζαμιν Σέσκο, δηλώνει ποδοσφαιριστής, Ωστόσο, σίγουρα θα μπορούσε να σταθεί και ως μπασκετμπολίστας!

Ο Σλοβένος σταρ, αποτελεί το νέο «όπλο» στη φαρέτρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο ενθουσιασμός είναι τεράστιος και ο ίδιος, δείχνει έτοιμος για τη νέα πρόκληση.

Dream come true ❤️ pic.twitter.com/tgRqSMVoZs — Benįamln sesko (@b_seskoo) August 9, 2025

Πέραν του ποδοσφαίρου όμως, ο Σέσκο έχει κι άλλα ταλέντα. Το μπάσκετ, αποτελεί το μεγάλο του πάθος!

Ο 22χρονος φορ, μπορεί να σκοράρει με κάθε τρόπο, τόσο με την ασπρόμαυρη όσο και με την πορτοκαλί «θεά»!

Βίντεο, απαθανατίζει τον νεαρό άσο, να επιδεικνύει τις ικανότητές του και στο μπάσκετ.

View this post on Instagram A post shared by Overtime Europe (@overtimeeur)

Καρφώματα… all-star game, τρίποντα και λέι-απ. Τελειώματα, που μόνο σε ποδοσφαιριστή δεν παραπέμπουν.

Το μόνο σίγουρο, είναι πως άνετα θα μπορούσε να σταθεί στο πλευρό του Λούκα Ντόνσιτς. Τόσο το σώμα του (ύψος 1,95 μέτρα), όσο και η αθλητικότατα του, θα ήταν ικανά να τον κάνουν επαγγελματία καλαθοσφαιριστή.

Η αγάπη του για το συγκεκριμένο άθλημα, μόνο κρυφή δεν είναι. Σε κάθε ευκαιρία, δηλώνει τη συμπάθειά του για το μπάσκετ.

Σε συνέντευξή του για το επίσημο σάιτ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μίλησε για το αγαπημένο του χόμπι.

Οι δηλώσεις του Σέσκο:

«Παίζω πολύ μπάσκετ, ειδικά τις μέρες που έχω ρεπό και τέτοια, αν έχω πραγματικά χρόνο.

Φυσικά, δεν ιδρώνω πολύ γιατί απλά το κάνω για αναζωογόνηση, αλλά αν υπάρχει μια ευκαιρία που μπορώ να εκμεταλλευτώ, θα παίξω μπάσκετ.

Μου αρέσει να το κάνω. Είναι επίσης ένα πάθος μου από τότε που ήμουν νέος. Όταν είχα σταματήσει το ποδόσφαιρο, υπήρχε το μπάσκετ.

Οπότε ναι, μου αρέσει να το κάνω αυτό και το απολαμβάνω και είναι σαν να με χαλαρώνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σέσκο, είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν τον συμπατριώτη του Λούκα Ντόντσιτς ως τον αγαπημένο του παίκτη και τους Ντάλας Μάβερικς ως την ομάδα της αρεσκείας του. Αν και αυτό μπορεί να έχει αλλάξει, μετά τη «σοκαριστική» ανταλλαγή του Ντόντσιτς στους Λος Άντζελες Λέικερς, νωρίτερα φέτος!

Παράλληλα, η εθνική ομάδα της Σλοβενίας, προετοιμάζεται για το επερχόμενο EuroBasket. Αν η παρέα του «Luka Magic», χρειαστεί ανάγκη, ο Σέσκο… είναι εδώ!