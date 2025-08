Ο Λούκα Ντόνσιτς, υπογράφει νέο… ηγεμονικό συμβόλαιο με τους Λος Άντζελες Λέικερς. Πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του επόμενα τρία χρόνια.

Ο Σλοβένος σταρ, συμφώνησε με τους Λέικερς για τριετή επέκταση του συμβολαίου του έναντι 165 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως αποκάλυψε το ESPN.

Το νέο max συμβόλαιο περιλαμβάνει player option για το 2028, χρονιά κατά την οποία θα έχει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί νέο supermax συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας, αξίας 417 εκατ. δολαρίων (το 35% του salary cap).

Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσει να ανακτήσει το σύνολο των χρημάτων που έχασε όταν παραχωρήθηκε από τους Ντάλας Μάβερικς – ομάδα με την οποία θα μπορούσε φέτος το καλοκαίρι να υπογράψει supermax πενταετούς διάρκειας, ύψους 315 εκατ. δολαρίων.

Αυτή η συμφωνία, διασφαλίζει τη σίγουρη παρουσία του στην «Crypto.com Arena», τουλάχιστον μέχρι το 2028.

Σε δηλώσεις του, ο 25χρονος άσος, δεν έκρυψε τη χαρά του.

«Είμαι πραγματικά ευγνώμων προς τους Λέικερς, τους συμπαίκτες μου και τους φιλάθλους για την υποστήριξη και τη ζεστασιά που δείχνουν σε εμένα και την οικογένειά μου από την πρώτη μέρα», τόνισε.

I just signed my extension with the Lakers. Excited to keep working to bring championships to LA and make Laker Nation proud. Grateful to the Lakers, my teammates and all the fans who’ve shown so much love since day one. This is just the beginning. 💜💛 pic.twitter.com/PrTfTxxlpU

— Luka Doncic (@luka7doncic) August 2, 2025