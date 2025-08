Το μεταγραφικό «σίριαλ» του Μπέντζαμιν Σέσκο καλά κρατεί, με τους δύο… μνηστήρες να παλεύουν με το χρόνο, αλλά και μεταξύ τους.

Αρχικά η Νιούκαστλ ξεκίνησε δυναμικά προσφέροντας 80 εκατομμύρια ευρώ στη Λειψία, με τον γερμανικό σύλλογο να απορρίπτει την πρόταση αυτή. Έπειτα ήρθε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που προσέφερε 82,5 εκατομμύρια ευρώ, συν 2,5 εκατομμύρια σε μπόνους.

Η Λειψία αποδέχθηκε την πρόταση των «κόκκινων διαβόλων», ωστόσο οι «καρακάξες» επανήλθαν με νέα πρόταση 90 εκατομμυρίων ευρώ, με την ομάδα της Red Bull να κάνει δεκτή αυτή τη φορά την προσφορά.

Έτσι και οι δύο σύλλογοι έπρεπε να πείσουν τον Σέσκο να υπογράψει για αυτούς. Ο Σλοβένος επιθετικός είχε δώσει το «πράσινο» φως στη Νιούκαστλ, όμως σύμφωνα με τον Sacha Tavolieri, ο 22χρονος βρίσκεται πολύ κοντά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφήνοντας την ομάδα του Έντι Χάου στα «κρύα του λουτρού».

Ταυτόχρονα, χαμένη από την εξέλιξη αυτή είναι και η Λίβερπουλ, που βλέπει την υπόθεση του Αλεξάντερ Ίσακ να καθυστερεί, όσο η Νιούκαστλ δεν ολοκληρώνει την απόκτηση ενός επιθετικού.

✅⚫️⚪️ So… as revealed from Monday night to Tuesday, RB Leipzig indeed ACCEPTED Newcastle United offer. Everything was ready to finalize the deal, and the player had given his verbal agreement (confirmed by various media), but… he ultimately leaned TODAY towards Manchester… pic.twitter.com/B4Bsosi71S

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 6, 2025