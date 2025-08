Το μεταγραφικό «σίριαλ» για τη θέση του επιθετικού στη Νιούκαστλ συνεχίζεται. Πιο συγκεκριμένα, νέα δεδομένα αποκτά η περίπτωση του Μπέντζαμιν Σέσκο, για τον οποίο είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον οι «καρακάξες», όμως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έδειχνε να είναι το φαβορί.

Ωστόσο, η Νιούκαστλ επανήλθε με νέα «δυναμική» πρόταση για τον Σλοβένο επιθετικό, που κοστολογείται κοντά στα 90 εκατομμύρια ευρώ, ενώ βελτίωσε και τους όρους του συμβολαίου του παίκτη.

Ο Σέσκο έδωσε το «πράσινο φως» στις «καρακάξες» για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τη Λειψία, με τον ίδιο να εμφανίζεται θετικός στη μετακίνησή του στην ομάδα του Έντι Χάου. Πριν τη βελτιωμένη πρόταση της Νιούκαστλ, ο 22χρονος ήθελε μόνο να ενταχθεί στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ να μένει πλέον στα «κρύα του λουτρού».

⚫️⚪️ Newcastle United has taken advantage on Manchester United for Benjamin Sesko! #NUFC has increased significantly the personal terms offer and received final green light from Sesko to proceed on talks with RB Leipzig, now expected to deal around €90M deal on it. #mercato pic.twitter.com/2SHLDRk5ud

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 1, 2025