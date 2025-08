Η Λίβερπουλ έκανε επίσημο το ενδιαφέρον της για τον Αλεξάντερ Ίσακ, αφού κατέθεσε πρόταση ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ στη Νιούκαστλ.

Οι «ρεντς» έχουν ήδη συμφωνήσει με τον Σουηδό επιθετικό, για συμβόλαιο έως το 2031, ωστόσο οι «καρακάξες» μπαίνουν εμπόδιο στην υλοποίηση της μεταγραφής.

Σύμφωνα με τον Fabrizio Romano, ο λόγος για τον οποίο η Νιούκαστλ απάντησε αρνητικά στην πρόταση της Λίβερπουλ, είναι η επιθυμία της διοίκησης να βρεθεί πρώτα ο αντικαταστάτης του Ίσακ, πριν αυτός αποχωρήσει.

🚨🔴 Liverpool opening bid for Alexander Isak was worth £120m package plus add-ons.

Newcastle rejected as they won’t open doors at least until finding a replacement… and it’s not guaranteed, at this stage.

Isak insists with Newcastle on his clear desire to join Liverpool. pic.twitter.com/BjlqrFWxAJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2025