Ο Αλεξάντερ Ίσακ έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του αγγλικού ποδοσφαίρου, με το «σίριαλ» της μεταγραφής του. Ο Σουηδός επιθετικός της Νιούκαστλ, έχει κάνει γνωστό πως θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στη Λίβερπουλ.

Ο 25χρονος μάλιστα, απέρριψε μεγάλη πρόταση από τη Σαουδική Αραβία για χάρη των «ρεντς», βάζοντας τέλος στις φήμες περί αποχώρησης του για οικονομικούς λόγους. Σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, η ομάδα του Μέρσεϊσάιντ και ο ποδοσφαιριστής τα έχουν ήδη βρει, σε ότι αφορά τους όρους του συμβολαίου και απομένει να επέλθει συμφωνία και με τις «καρακάξες».

Από τη δική της πλευρά η Νιούκαστλ, αρχικά ήθελε να κρατήσει τον Ίσακ στο ρόστερ της, καθώς μετά την αποχώρηση του Κάλουμ Γουίλσον ήταν ο μοναδικός επιθετικός της ομάδας. Ταυτόχρονα, η περίπτωση του Ούγκο Εκιτικέ δεν προχώρησε, με τον Γάλλο να εντάσσεται στη Λίβερπουλ.

Πλέον η ομάδα του Έντι Χάου εξετάζει την περίπτωση του Μπέντζαμιν Σέσκο, ωστόσο ο παίκτης φαίνεται να ενδιαφέρεται περισσότερο για την προοπτική της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ίσακ περιμένει να καταθέσει η Λίβερπουλ πρόταση στη Νιούκαστλ, ενώ βρίσκεται στο Σαν Σεμπαστιάν και στο προπονητικό κέντρο της πρώην ομάδας του, Ρεάλ Σοσιεδάδ, όπου προετοιμάζεται ενόψει της νέας σεζόν.

Είναι πιθανόν οι «ρεντς» να μην καταθέσουν πρόταση στη Νιούκαστλ για τον Ίσακ, όμως όπως λέμε και στην Ελλάδα «φύλαγε τα ρούχα σου, για να έχεις τα μισά». Για αυτό οι «καρακάξες» πρόσθεσαν στη λίστα τους τον Ροντρίγκο Μουνίθ της Φούλαμ.