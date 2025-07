Σε μια ιδιαίτερη κίνηση προχώρησε η Λίβερπουλ, για τον άδικο χαμό του Ντιόγκο Ζότα. Στις φανέλες και τα μπουφάν της επόμενης σεζόν θα υπάρχει το έμβλημα «Forever 20» στην μνήμη του πρώην επιθετικού της ομάδας.

Η Λίβερπούλ, μετά απο συνεννόηση με την οικογένεια του Ζότα, ανακοίωσε πως θα αποσύρει την φανέλα με τον αριθμό 20 σε όλα τα επίπεδα του συλλόγου, μαζί με τα τμήματα των ακαδημιών και την ομάδα γυναικών.

Επίσης με ανακοίνωση του ο σύλλογος ενημέρωσε πως στον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν, στις 15 Αυγούστου απέναντι στην Μπόρνμουθ, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση μνήμης που περιλαμβάνει ένα ψηφιδωτό οπαδών, μαζί με την τήρηση ενός λεπτού σιγή.

Όλα τα αντικείμενα που τοποθετήθηκαν έξω απο το Άνφιλντ, κασκόλ, πανό και άλλα αφιερώματα, έχουν αποθηκευτεί και θα ανακυκλωθούν με σκοπό την δημιουργία ενός μόνιμου μνημειακού γλυπτού που θα τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο έξω από το γήπεδο.

Τα λουλούδια θα κομποστοποιηθούν και θα χρησιμοποιηθούν σε παρτέρια σε όλες τις εγκαταστάσεις του συλλόγου, συμπεριλαμβανομένου του Άνφιλντ, του προπονητικού κέντρου AXA και του προπονητικού κέντρου AXA Melwood.

Τέλος οι οπαδοί μπορούν να τιμήσουν τον Ζότα, τυπώνοντας το «Diogo J. 20» σε φανέλες στα καταστήματα του συλλόγου, με τα κέρδη με πηγαίνουν στο Ίδρυμα LFC, το επίσημο φιλανθρωπικό ίδρυμα του συλλόγου. Το Ίδρυμα έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα ποδοσφαίρου βάσης στο όνομα του Ζότα.

We wish to express our heartfelt gratitude and appreciation to everyone who has taken the time to leave tributes in honour of Diogo Jota and his brother Andre Silva at Anfield.

The club is now able to provide details on how it will create more permanent tributes moving forward.

— Liverpool FC (@LFC) July 26, 2025