Λειψία και Μάντσετσερ Γιουνάιτεντ «έδωσαν τα χέρια» για την απόκτηση του Μπέντζαμιν Σέσκο, με το ποσό της μεταγραφής να φτάνει τα 85 εκατομμύρια ευρώ (82,5 εκατ. ευρώ +2,5 εκατ. με τη μορφή μπόνους).

Ο 22χρονος Σλοβένος με την φανέλα της Λειψία στη Bundesliga αγωνίζεται από το 2023, και έχει σκοράρει 39 γκολ σε 87 συμμετοχές.

🚨💣 BREAKING: Benjamin Šeško to Manchester United, here we go! 🔴 Agreement club to club reached with RB Leipzig for €76.5m plus €8.5m add-ons. Šeško agreed terms until 2030. Šeško made clear on Tuesday that he wanted #MUFC, deal now reality. New striker for Amorim 🇸🇮 pic.twitter.com/48Qe8mPI89 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025

Ο Σέσκο θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2030 και αναμένεται να πετάξει στο Μάντσεστερ σύντομα για να περάσει τα ιατρικά του και να ανακοινωθεί. Νέα επιθετική τριπλέτα για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που υπενθυμίζουμε πως έχει ήδη κάνει δικούς της και τον Ματέους Κούνια και τον Μπράιαν Μπουμό.