Στη συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Ελλάδας πριν τον αγώνα με την Σκωτία, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος μίλησε για το τι συνέβη στα δύο προηγούμενα παιχνίδια της Εθνικής, τους στόχους του μέλλοντος και για τον επόμενο στόχο της Εθνικής Ελλάδας.

Οι δηλώσεις του τερματοφύλακα της Εθνικής:

«Έχουμε συζητήσει το τι έχει γίνει στα προηγούμενα 2 ματς. Έχουμε συζητήσει πολλά. Παίζει ρόλο, το timing και το ότι είχαμε δυο εκτός έδρας παιχνίδια. Δεν ήμασταν σε καλή μέρα και κάναμε λάθη.

Έχουμε συζητήσει πως πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Να μάθουμε από αυτά.Να νικήσουμε για εμάς, για τον εγωισμό μας αλλά και να τελειώσουμε καλά και για το ranking. Ο επόμενος στόχος το Euro 2028.

Σίγουρα όταν φοράς αυτή τη φανέλα θέλεις να κερδίζεις. Θέλουμε να κερδίζουμε για εμάς, για όλη την Εθνική και την Ελλάδα».