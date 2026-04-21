Ο εκλεγμένος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγιαρ, άφησε να εννοηθεί ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα συλληφθεί εάν επισκεφθεί τη Βουδαπέστη, λόγω του εν ισχύ εντάλματος σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ).

Ο Μαγιάρ δήλωσε επίσης πως έχει ήδη ενημερώσει τον Νετανιάχου για την πρόθεσή του να επανεντάξει πλήρως την Ουγγαρία στο σύστημα του ΔΠΔ.

Σημειώνεται ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν, είχε καλλιεργήσει στενούς δεσμούς με τη δεξιά κυβέρνηση του Νετανιάχου και είχε δρομολογήσει την αποχώρηση της Ουγγαρίας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, προτού υποδεχθεί τον Νετανιάχου στη Βουδαπέστη το 2025.

Τόσο ο Νετανιάχου όσο και ο πρώην υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ, αποτελούν αντικείμενα ενταλμάτων σύλληψης που εξέδωσε το ΔΠΔ το 2024, με την κατηγορία των φερόμενων εγκλημάτων πολέμου κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Και οι δύο άνδρες έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη.