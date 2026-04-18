Ο εκλεγμένος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δεσμεύτηκε να αναστείλει τη λειτουργία των κρατικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία χαρακτήρισε «μηχανή προπαγάνδας», μόλις αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του στα μέσα Μαΐου.

Ο Πέτερ Μαγιάρ, του οποίου η σαρωτική εκλογική νίκη την Κυριακή έβαλε τέλος στα 16 χρόνια εξουσίας του Viktor Orbán, παρουσίασε τα σχέδιά του για την αναστολή της λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης κατά τη διάρκεια δύο φορτισμένων συνεντεύξεων σε δημόσιο ραδιόφωνο και τηλεόραση την Τετάρτη.

Όπως ανέφερε, ήταν η πρώτη φορά εδώ και 18 μήνες που προσκλήθηκε να εμφανιστεί στα κρατικά μέσα, σε έντονη αντίθεση με τις τακτικές εμφανίσεις του Orbán.

«Κάθε Ούγγρος αξίζει μέσα που μεταδίδουν την αλήθεια»

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, ο νέος ηγέτης κατηγόρησε τα κρατικά μέσα ότι διαδίδουν φόβο και ψέματα, συγκρίνοντας την κάλυψή τους με την προπαγάνδα της Βόρειας Κορέας και της Γερμανίας της ναζιστικής εποχής. «Κάθε Ούγγρος αξίζει δημόσια μέσα ενημέρωσης που μεταδίδουν την αλήθεια», δήλωσε ο Πέτερ Μαγιάρ στο κρατικό ραδιόφωνο Kossuth.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του θα προωθήσει νέο νόμο για τον Τύπο και θα δημιουργήσει μια ανεξάρτητη αρχή ΜΜΕ με στόχο να αποκατασταθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της ενημέρωσης. Σκοπός, όπως είπε, είναι τα κρατικά μέσα «να κάνουν επιτέλους αυτό για το οποίο προορίζονται».

Αντιδράσεις από την αρχή κρατικών μέσων

Η αρμόδια αρχή των κρατικών μέσων απέρριψε τους ισχυρισμούς του Magyar ότι είχε αποκλειστεί κατά την προεκλογική περίοδο, υποστηρίζοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και το κόμμα του είχαν λάβει πολλαπλές προσκλήσεις για συμμετοχή σε προγράμματα.