Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ καταδίκασε χθες Πέμπτη τις νέες «απειλητικές» δηλώσεις του ομολόγου του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τις νέες κυρώσεις που ανακοίνωσε η Ουάσιγκτον σε βάρος του ιδίου προσωπικά, της συζύγου και του θετού γιου του και άλλων φυσικών και νομικών προσώπων, ιδίως συγγενών του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο, επιμένοντας ότι η νήσος «θα αντισταθεί» στην «ιμπεριαλιστική επίθεση» που υφίσταται.

Σκοπός των «παράνομων» νέων κυρώσεων είναι «να ενισχυθεί το εμπάργκο» σε βάρος της νήσου, σε ισχύ από το 1962, και να γίνει πιο πιθανό το σενάριο «στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ της Κούβας και των ΗΠΑ», έκρινε μέσω X.

Ο επικεφαλής της διπλωματίας της Κούβας Μπρούνο Ροδρίγκες επέκρινε επίσης τις νέες κυρώσεις, στις οποίες είδε «ακόμη μια απόδειξη του σχεδίου επέμβασης των ΗΠΑ» και της προσπάθειας να παρουσιαστεί η Κούβα ως «απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».

Ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, 66 ετών, ανέλαβε την προεδρία της Κούβας το 2018, διαδεχόμενος τον πολιτικό μέντορά του Ραούλ Κάστρο, αφού ανέβηκε σταδιακά στην ιεραρχία του κομμουνιστικού κόμματος. Όμως κατά τη διάρκεια της θητείας του, η νήσος βρέθηκε αντιμέτωπη με μια από τις χειρότερες οικονομικές κρίσεις που έχει ζήσει μετά τη νίκη της επανάστασης του 1959 υπό τον Φιδέλ Κάστρο, με κύρια γνωρίσματα τις καθημερινές πολύωρες διακοπές της ηλεκτροδότησης και τις ελλείψεις βασικών αγαθών.

Από την αρχή της χρονιάς, η ένταση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Αβάνα οξύνεται περαιτέρω, με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρά σε de facto πετρελαϊκό αποκλεισμό στη νήσο, στην επιβολή κυμάτων κυρώσεων εναντίον θεσμών και ηγετών της χώρας και, τον περασμένο μήνα, στην άσκηση ποινικής δίωξης στον πρώην πρόεδρο Ραούλ Κάστρο για υπόθεση που ανάγεται στο 1996.

Χθες, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε νέες κυρώσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Κούβα, ανάμεσά τους στον πρόεδρο Ντίας-Κανέλ, στη σύζυγό του Λις Κουέστα Περάσα, στον γιο της (που έχει υιοθετήσει ο πρόεδρος) Μανουέλ Ανίδο Κουέστα, καθώς και στον Αλεχάντρο Κάστρο Εσπίν και στον Ραούλ Αλεχάντρο Κάστρο, αντιστοίχως τον γιο και εγγονό του Ραούλ Κάστρο.

Αυτός ο τελευταίος, παρότι δεν έχει πλέον επίσημα καθήκοντα, πιστεύεται πως παραμένει, στα 95 του χρόνια πλέον, στην καρδιά της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για το μέλλον της νήσου υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

Η κίνηση σηματοδοτεί τη συνέχιση της προσπάθειας να κλιμακωθεί η πίεση στην Αβάνα. Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διατείνεται ότι η νήσος υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντας, εγείρει «εξαιρετική» απειλή για την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ κι έχει απειλήσει επανειλημμένα πως θα «πάρει τον έλεγχο» της Κούβας.

Οι κυρώσεις που ανακοινώθηκαν χθες πλήττουν επίσης το υπουργείο Άμυνας, τις Επιτροπές για την Υπεράσπιση της Επανάστασης (CDR, τοπικές οργανώσεις επαγρύπνησης) και άλλους φορείς.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε χθες μέσω X, αιτιολογώντας τις κυρώσεις, ότι «για δεκαετίες, η Κούβα ήταν παγκόσμια πρωτεύουσα της ριζοσπαστικής ακροαριστερής τρομοκρατίας» και «στρατολόγησε, εκπαίδευσε και υποστήριξε βίαιους μαρξιστές και τριτοκοσμικά κινήματα στο ημισφαίριό μας και πέρα από αυτό». Πρόσθεσε πως η Ουάσιγκτον στοχοποιεί «δίκτυο» που οργάνωσε και «χρηματοδότησε» αυτές που χαρακτήρισε «υπονομευτικές επιχειρήσεις» της Αβάνας στο εξωτερικό.

Στον πρόεδρο Ντίας-Κανέλ επιβάλλονταν ήδη, από τον Ιούλιο του 2025, κυρώσεις από την αμερικανική διπλωματία.

Ο μοναδικός γιος του Ραούλ Κάστρο, ο Αλεχάντρο Κάστρο Εσπίν, θεωρείται πως υπήρξε παράγοντας-κλειδί στις μυστικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Κούβα και στις ΗΠΑ που είχαν καρπό την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων των δυο χωρών το 2015.

Όταν η Ουάσιγκτον επιβάλλει κυρώσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, όποια περιουσιακά στοιχεία τυχόν διαθέτουν στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ παγώνουν. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ απαγορεύεται να έχουν οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί τους, επί ποινή κυρώσεων σε περίπτωση παραβιάσεων.

Άλλος εγγονός του Ραούλ Κάστρο, ο Ραούλ Γκιγιέρμο Ροδρίγκες Κάστρο, που σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ διαδραματίζει ρόλο στις δύσκολες συνομιλίες των τελευταίων μηνών ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Αβάνα, δεν συμπεριλαμβάνεται στη μαύρη λίστα που ανακοινώθηκε χθες.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ερωτηθείς χθες για την Κούβα, που «πεινάει» και «δεν έχει τίποτα» κατ’ αυτόν, είπε πως θέλει η νήσος να αποκτήσει «καλύτερη κυβέρνηση» και σημείωσε πως έχει «υπέροχες» τοποθεσίες στις οποίες «θα μπορούσαμε να έχουμε τρομερά τουριστικά συγκροτήματα». Επανέλαβε πως θα «ασχοληθεί» με την χώρα αφού «τελειώσει» με το Ιράν.

«Μου αρέσει να κάνω ένα πράγμα τη φορά», εξήγησε.