Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στον άξονα Συγγρού – Βασιλίσσης Αμαλίας – Πανεπιστημίου. Η αιτία ήταν η πτώση καλωδίου τρόλεϊ στην πλατεία Ομονοίας, γεγονός που οδήγησε στο κλείσιμο δύο λωρίδων κυκλοφορίας.

Η κίνηση παρέλυσε για αρκετή ώρα, προκαλώντας καθυστερήσεις και στους γύρω δρόμους. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, μεταξύ Λεωφόρου Αθηνών και Νέας Φιλαδέλφειας, καθώς και στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών, στην περιοχή του Σκαραμαγκά.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται ακόμη στην κάθοδο της Μεσογείων, κατά μήκος του Χολαργού, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο, αλλά και στην Παραλιακή προς Πειραιά, ιδίως στο τμήμα του Νέου Φαλήρου.