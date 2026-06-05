Η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε νομοσχέδιο που προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία, καθώς και την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Η ψηφοφορία ανέδειξε εσωτερικές διαφοροποιήσεις στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και εντάσεις γύρω από την εξωτερική πολιτική της Ουάσινγκτον.

Το νομοσχέδιο, γνωστό ως Ukraine Support Act, εγκρίθηκε με 226 ψήφους υπέρ και 195 κατά, έπειτα από μήνες καθυστέρησης στη διαδικασία προώθησής του. Ξεχωρίζει το γεγονός ότι 18 Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και ένας ανεξάρτητος που συνήθως ευθυγραμμίζεται με το κόμμα, ψήφισαν υπέρ μαζί με τους Δημοκρατικούς.

Ρωγμές στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και διαφοροποιήσεις έναντι Τραμπ

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ένδειξη ρωγμών στη μέχρι πρόσφατα ενιαία στάση των Ρεπουμπλικάνων για την Ουκρανία και τη Ρωσία. Παράλληλα, αποτυπώνει ευρύτερη πολιτική διαφοροποίηση από την ηγεσία του κόμματος και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η ψήφιση του νομοσχεδίου ήρθε μία ημέρα μετά από άλλη πρωτοβουλία, όπου ομάδα Ρεπουμπλικάνων συντάχθηκε με τους Δημοκρατικούς σε ψήφισμα που θα μπορούσε να περιορίσει την εμπλοκή των ΗΠΑ σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου.

Αβέβαιη η πορεία στη Γερουσία

Παρά την έγκριση στη Βουλή, η συνέχεια του νομοσχεδίου παραμένει αβέβαιη. Για να γίνει νόμος, απαιτείται έγκριση από τη Γερουσία, όπου η Ρεπουμπλικανική ηγεσία δεν έχει προχωρήσει σε αντίστοιχες ψηφοφορίες για κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αναμένοντας την καθοδήγηση του Λευκού Οίκου.

Ακόμη και αν το νομοσχέδιο υπερψηφιστεί από τη Γερουσία, θεωρείται πιθανό να αντιμετωπίσει προεδρικό βέτο.

Περιεχόμενο του πακέτου βοήθειας

Το πακέτο περιλαμβάνει πάνω από 1 δισ. δολάρια σε άμεση βοήθεια προς την Ουκρανία και έως 8 δισ. δολάρια σε δανειακή στήριξη για την ανοικοδόμηση της χώρας. Παράλληλα, προβλέπει αυστηρές κυρώσεις και περιορισμούς στις εξαγωγές προς τη Ρωσία, στοχεύοντας τον χρηματοπιστωτικό τομέα, την ενέργεια, τις εξορύξεις και Ρώσους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Η ψηφοφορία αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη πολιτική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ για τον ρόλο της χώρας στον πόλεμο της Ουκρανίας και τη στάση απέναντι στη Μόσχα.

Πηγή: Reuters