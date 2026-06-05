Για τη σχέση του, τις επιτυχίες του στα social media, το YouTube και τις stand up σκηνές, μίλησε ανοιχτά ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω».

Ο γνωστός κωμικός, καλεσμένος τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (04.06.2026), αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της ζωής του. Σε ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου για τη σχέση του, ανέφερε πως μάλλον ο λόγος που δεν έχουν παντρευτεί μετά από 13 χρόνια είναι για να μην χωρίσουν.

Για την πολιτική ορθότητα στην κωμωδία

Αναφερόμενος στην πολιτική ορθότητα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας υπογράμμισε ότι μπορεί να συνυπάρχει με την κωμωδία, αρκεί ο κάθε κωμικός να συμβαδίζει με την εποχή.

«Υπάρχει πάντα τρόπος να κάνεις κωμωδία μέσα στην πολιτική ορθότητα, είναι πιο δύσκολο αλλά συμβαδίζεις με την εποχή. Γι’ αυτό και χάρηκα με το “Τότε και Τώρα” που κάναμε με την Έλενα Χαραλαμπούδη γιατί μπορείς και το ξεπερνάς αυτό, αναφερόμενος στο Τότε περνάς πράγματα και μπορείς να πατάς λίγο το πόδι πέρα από την cancel κουλτούρα και όλα αυτά. Γιατί έτσι ήταν τότε. Από τα δικηγορικά γραφεία πέρασα με τον παπά στη Στυλίδα, αλλά δεν γινόταν να μην το σχολιάσω. Παίρνω και εγώ τα ρίσκα μου. Τα σχολιάζω με το δικό μου μυαλό αλλά και πάλι αυτό έχει να κάνει με ό,τι γίνεται σε μια παράσταση», ανέφερε ο κωμικός.

«Έχω ανησυχία μην φύγει κάποια λέξη περίεργη την ώρα που σχολιάζω και, όταν μου φεύγει, κάνω “πω πω, τώρα τι είπα, κάποιος το έχει καταγράψει αυτό και θα με κάνετε cancel αλλά δεν το εννοούσα”. Γελάνε πάλι και μ’ αυτό οπότε το μαζεύω. Γίνομαι δηλαδή δικηγόρος του εαυτού μου αναγκαστικά γιατί ζω από αυτή τη δουλειά και είμαστε και απροστάτευτοι», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Η σχέση του με την Εύα Καρύδη

Μιλώντας για τη σύντροφό του, Εύα Καρύδη, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είπε: «Είμαστε μαζί 13 χρόνια με την Εύα. Όταν σε παίρνει η μάνα της για κουρτινόξυλα, είστε παντρεμένοι. Δεν υπάρχουν αξιώματα στις ανθρώπινες σχέσεις. Δηλώνει πολλά πράγματα ο γάμος. Αν συνεννοηθεί ένα ζευγάρι, αυτή είναι η σύμβαση. Είναι γλύπτρια. Πάντα η γυναίκα διαλέγει τον άντρα, όχι το αντίθετο. Είμαστε μια χαρά. Πιστεύω ότι δεν έχουμε παντρευτεί για να μη χωρίσουμε. Γελάει πάρα πολύ, κάνουμε πολλά σκετσάκια μαζί. Η γυναίκα μου θέλει να δείρει όποιον με βρίζει. Γίνεται έξαλλη».