Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πίτερ Μαγιάρ, «θα κάνει καλή δουλειά», παρά το γεγονός ότι είχε στηρίξει ενεργά τον απερχόμενο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.

«Θεωρώ πως ο νέος (πρωθυπουργός της Ουγγαρίας) θα κάνει καλή δουλειά, είναι καλός άνθρωπος», δήλωσε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο Τζόναθαν Καρλ του ABC News, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη νέα πολιτική ηγεσία στη Βουδαπέστη.

Ο Πίτερ Μαγιάρ, φιλοευρωπαίος συντηρητικός, εισήλθε δυναμικά στην κεντρική πολιτική σκηνή στις αρχές του 2024, σηματοδοτώντας αλλαγή σελίδας για τη χώρα. Τη Δευτέρα δεσμεύθηκε να εργαστεί για «μια νέα εποχή στην Ουγγαρία», μετά τη σαρωτική νίκη του κόμματός του TISZA (Tisztelet és Szabadság) στις βουλευτικές εκλογές έναντι του κυβερνώντος Fidesz του εθνικιστή Όρμπαν, ο οποίος είχε διατελέσει πρωθυπουργός επί 16 χρόνια.

Η στάση της Ουάσιγκτον και οι δηλώσεις Βανς

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε εκφράσει την υποστήριξή της στον Όρμπαν, με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς να ταξιδεύει στη Βουδαπέστη κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Μετά το αποτέλεσμα, ο Βανς δήλωσε λυπημένος που ο Όρμπαν δεν επανεξελέγη, αλλά τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν «πολύ καλά» με τον διάδοχό του.

Οι δηλώσεις Τραμπ για τις εκλογές και τον Μαγιάρ

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ABC, ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει αν μια δική του επίσκεψη στην Ουγγαρία, αντί του Βανς, θα μπορούσε να αλλάξει το εκλογικό αποτέλεσμα. «Ήταν πολύ πίσω» στις δημοσκοπήσεις, ανέφερε, προσθέτοντας: «Δεν αναμίχθηκα αυτήν τη φορά. Ο Βίκτορ είναι καλός άνθρωπος, πάντως».

Ο αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ακόμη ότι ο Μαγιάρ προέρχεται από τους κόλπους της παράταξης του Όρμπαν και συμμερίζεται τις θέσεις του στο μεταναστευτικό. «Θεωρώ ότι θα τα πάει καλά», κατέληξε ο Τραμπ στη συνέντευξή του στο ABC.