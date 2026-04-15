Ο νικητής των Βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία Πέτερ Μαγιάρ, ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της χώρας Τάμας Σούλιοκ να παραιτηθεί, κατά την πρώτη τους κατ’ ιδίαν συνάντηση.

«Του επανέλαβα ότι στα μάτια μου και στα μάτια του ουγγρικού λαού δεν είναι άξιος να ενσαρκώσει την ενότητα του ουγγρικού έθνους, δεν είναι ικανός να διαφυλάξει τον σεβασμό των νόμων», δήλωσε ο Πίτερ Μαγιάρ στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση στο προεδρικό μέγαρο.

Πρόσθεσε ότι, αν ο πρόεδρος δεν αποχωρήσει, η κυβέρνησή του θα προχωρήσει σε τροποποίηση του ουγγρικού συντάγματος προκειμένου να τον απομακρύνει, «όπως και όλες τις μαριονέτες που έχουν διοριστεί σε θέσεις κλειδιά από το σύστημα Ορμπαν».

Ο Πίτερ Μαγιάρ ανέφερε ακόμη ότι ο Τάμας Σούλιοκ τον ενημέρωσε πως θα συγκαλέσει την εθνοσυνέλευση της Ουγγαρίας στις αρχές Μαΐου. Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση, όπως είπε, ο πρόεδρος θα του αναθέσει τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, η οποία αναμένεται να ορκιστεί στα μέσα του μήνα ή λίγο νωρίτερα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρόεδρος της Ουγγαρίας δήλωσε ότι η πρώτη συνεδρίαση της νέας βουλής μπορεί να πραγματοποιηθεί το νωρίτερο στις 4 Μαΐου, μετά το μεγάλο σαββατοκύριακο της Πρωτομαγιάς, με πιθανότερες ημερομηνίες την 6η ή την 7η Μαΐου.

Χάρη στην ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία των δύο τρίτων που εξασφάλισε το κόμμα Tisza στις εκλογές της Κυριακής, με 138 εκ των 199 έδρες, ο Πίτερ Μαγιάρ είναι σε θέση να τροποποιήσει το Σύνταγμα απαλλάσσοντας την ουγγρική πολιτεία από τα προσκόμματα με τα οποία ο Βίκτορ Ορμπαν έχει φροντίσει να ναρκοθετήσει την λειτουργία των θεσμών.