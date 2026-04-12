Μεγάλη νίκη της αντιπολίτευσης στις Βουλευτικές εκλογές της Ουγγαρίας προβλέπει το exit poll της εταιρείας δημοσκοπήσεων Median, το οποίο δείχνει σαρωτική επικράτηση του Κόμματος Tisza του Πέτερ Μαγιάρ. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το Tisza του Πέτερ Μαγιάρ συγκεντρώνει ποσοστό 55,5% των ψήφων, ενώ το Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν ακολουθεί με 37,9%.

Το ακροδεξιό Κίνημα Η Πατρίδα μας (Mi Hazánk) αναμένεται να λάβει 3,9% των ψήφων, σύμφωνα με τις ίδιες προβλέψεις.

Αν επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα από την καταμέτρηση, το Tisza θα πλησιάσει στην επίτευξη πλειοψηφίας δύο τρίτων στο Κοινοβούλιο, εξασφαλίζοντας 131 έως 139 έδρες. Το Fidesz, αντίστοιχα, προβλέπεται να περιοριστεί σε 59 έως 67 έδρες.

Το ουγγρικό Κοινοβούλιο διαθέτει συνολικά 199 έδρες, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της διαφοράς μεταξύ των δύο κομμάτων.

Μεγάλη συμμετοχή στις κάλπες

Τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν στις 19:00 (20:00 ώρα Ελλάδας) με τη συμμετοχή, το ποσοστό της οποίας δεν είναι ακόμη οριστικό, να είχε φθάσει στις 19:30 (ώρα Ελλάδας) το 77,80%, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ του 70,5% που είχε επιτευχθεί στις βουλευτικές εκλογές του 2002.