Περισσότεροι από τους μισούς από τα 7,53 εκατομμύρια ψηφοφόρους στην Ουγγαρία είχαν προσέλθει στις κάλπες έως τις 14:00 ώρα Ελλάδας, σε μια κρίσιμη τελική αναμέτρηση ανάμεσα στον εθνικιστή πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν και τον κεντροδεξιό αντίπαλό του Πέτερ Μαγιάρ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της εκλογικής επιτροπής, η συμμετοχή στις εκλογές είχε φθάσει το 54,14%, δηλαδή λίγο πάνω από τέσσερα εκατομμύρια πολίτες, έως τις 13:00 τοπική ώρα (14:00 ώρα Ελλάδας). Το ποσοστό αυτό είναι αισθητά αυξημένο σε σχέση με το 40,1% που είχε καταγραφεί στις προηγούμενες εκλογές του 2022.

Υπενθυμίζεται ότι, τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 06:00 τοπική ώρα (07:00 ώρα Ελλάδος) και θα κλείσουν στις 19:00. Περίπου 7,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται να προσέλθουν στις κάλπες, ενώ πάνω από 500.000 Ούγγροι του εξωτερικού συμμετέχουν επίσης στη διαδικασία.

Ο Βίκτορ Ορμπάν, επιδιώκει νέα θητεία μετά από 16 χρόνια στην εξουσία, έχει κατηγορηθεί από επικριτές ότι έχει μετατρέψει τη χώρα σε πρότυπο ανελεύθερης δημοκρατίας. Η πολιτική του πορεία έχει φέρει τη Βουδαπέστη σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο Ούγγρος ηγέτης διατηρεί στενές σχέσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και έχει επικρίνει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Μόσχας μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Οι Βρυξέλλες αποφεύγουν τις δημόσιες τοποθετήσεις για τις εκλογές, Ευρωπαίος διπλωμάτης που επικαλείται το AFP ανέφερε ότι:«τα περισσότερα κράτη-μέλη θα χαίρονταν αν απαλλάσσονταν από τον Ορμπάν», προσθέτοντας πως «η υπομονή έχει φτάσει στα όριά της».

Η πρόκληση του Πέτερ Μαγιάρ

Απέναντι στον 62χρονο απερχόμενο πρωθυπουργό βρίσκεται ο 45χρονος Πέτερ Μαγιάρ, πρώην σύμμαχός του, ο οποίος ηγείται του κεντροδεξιού κόμματος Tisza. Σύμφωνα με ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις, το κόμμα του εμφανίζει σημαντικές πιθανότητες νίκης.

Ο Μαγιάρ, που αποχώρησε από το στρατόπεδο του Ορμπάν στις αρχές του 2024, ίδρυσε το Tisza και πραγματοποίησε εντατική προεκλογική εκστρατεία σε ολόκληρη τη χώρα, από τις μεγάλες πόλεις έως τα μικρότερα αστικά κέντρα και τα χωριά.

Με προφίλ προσιτού πολιτικού και μήνυμα αλλαγής, κατάφερε να προσελκύσει ευρεία στήριξη από πολίτες που βιώνουν οικονομική στασιμότητα. Ο ίδιος δηλώνει πεπεισμένος ότι μπορεί να νικήσει τον πρώην μέντορά του.