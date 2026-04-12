Οι βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία ξεκίνησαν σήμερα, σηματοδοτώντας μια κρίσιμη αναμέτρηση που μπορεί είτε να τερματίσει την 16ετή διακυβέρνηση του Βίκτορ Ορμπάν είτε να τον διατηρήσει στην εξουσία για πέμπτη συνεχόμενη θητεία. Η διαδικασία θεωρείται η πιο σημαντική πολιτική καμπή για τη χώρα μετά τη μετάβασή της στη δημοκρατία το 1989.

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 06:00 τοπική ώρα (07:00 ώρα Ελλάδος) και θα κλείσουν στις 19:00. Περίπου 7,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται να προσέλθουν στις κάλπες, ενώ πάνω από 500.000 Ούγγροι του εξωτερικού συμμετέχουν επίσης στη διαδικασία.

Οι πολίτες επιλέγουν ανάμεσα σε πέντε κόμματα, με βάση το ισχύον μεικτό πλειοψηφικό σύστημα, το οποίο ευνοεί το κυβερνών κόμμα Fidesz. Τα ινστιτούτα που πρόσκεινται στον απερχόμενο πρωθυπουργό προβλέπουν επικράτηση του συνασπισμού Fidesz-KDNP, ωστόσο η νευρικότητα είναι αισθητή στους κόλπους του κόμματος, το οποίο έχει τη στήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επισκέφθηκε πρόσφατα τη Βουδαπέστη, επαινώντας τον Ορμπάν και επικρίνοντας την ανάμειξη «γραφειοκρατών των Βρυξελλών». Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε δημόσια τη στήριξή του, δηλώνοντας ότι θα θέσει την «οικονομική ισχύ» των ΗΠΑ στην υπηρεσία του Ορμπάν, τον οποίο χαρακτήρισε υπερασπιστή του «δυτικού πολιτισμού» και αντίπαλο της μετανάστευσης.

Ο Ορμπάν, που επιδιώκει νέα θητεία μετά από 16 χρόνια στην εξουσία, έχει κατηγορηθεί από επικριτές ότι έχει μετατρέψει τη χώρα σε πρότυπο ανελεύθερης δημοκρατίας. Η πολιτική του πορεία έχει φέρει τη Βουδαπέστη σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο Ούγγρος ηγέτης διατηρεί στενές σχέσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και έχει επικρίνει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Μόσχας μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Αν και οι Βρυξέλλες αποφεύγουν δημόσιες τοποθετήσεις για τις εκλογές, Ευρωπαίος διπλωμάτης που επικαλείται το AFP ανέφερε ότι «τα περισσότερα κράτη μέλη θα χαίρονταν αν απαλλάσσονταν από τον Ορμπάν», προσθέτοντας πως «η υπομονή έχει φτάσει στα όριά της».

Η πρόκληση του Πέτερ Μαγιάρ

Απέναντι στον 62χρονο απερχόμενο πρωθυπουργό βρίσκεται ο 45χρονος Πέτερ Μαγιάρ, πρώην σύμμαχός του, ο οποίος ηγείται του κεντροδεξιού κόμματος Tisza. Σύμφωνα με ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις, το κόμμα του εμφανίζει σημαντικές πιθανότητες νίκης.

Ο Μαγιάρ, που αποχώρησε από το στρατόπεδο του Ορμπάν στις αρχές του 2024, ίδρυσε το Tisza και πραγματοποίησε εντατική προεκλογική εκστρατεία σε ολόκληρη τη χώρα, από τις μεγάλες πόλεις έως τα μικρότερα αστικά κέντρα και τα χωριά.

Με προφίλ προσιτού πολιτικού και μήνυμα αλλαγής, κατάφερε να προσελκύσει ευρεία στήριξη από πολίτες που βιώνουν οικονομική στασιμότητα. Ο ίδιος δηλώνει πεπεισμένος ότι μπορεί να νικήσει τον πρώην μέντορά του.

Δεν προβλέπονται exit polls ή στατιστικές προβολές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ωστόσο, τα πρώτα αποτελέσματα που θα δείξουν την εκλογική τάση αναμένονται αργά το βράδυ.