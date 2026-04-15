Μια ενδιαφέρουσα μέρα αναμένεται να έχει σήμερα ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ. Κατ’ αρχάς,

αναμένεται να εμφανιστεί για πρώτη φορά εδώ και… ενάμιση χρόνο σε δύο κρατικά ουγγρικά μέσα, τον ραδιοφωνικό σταθμό Kossuth Radio και τον τηλεοπτικό σταθμό M1 TV: καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, τα (πολλά) μέσα ενημέρωσης που ελέγχει η απερχόμενη κυβέρνηση του Βίκτορ Ορμπαν τον παρουσίαζαν ως ψυχοπαθή, ή «μαριονέτα του Κιέβου και των Βρυξελλών», ανάλογα με τη μέρα.

Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε προχθές, λοιπόν, ο 45χρονος Μαγιάρ άφησε να εννοηθεί πως θα αναστείλει τη λειτουργία της κρατικής ραδιοτηλεόρασης έως ότου οριστεί νέο διοικητικό συμβούλιο που θα διασφαλίζει αμερόληπτη κάλυψη, αναφέροντας ως μία από τις πηγές έμπνευσής του το BBC. Αποκαλύπτοντας, μάλιστα, πως είχε λάβει για πρώτη φορά πρόσκληση για συνέντευξη από αυτήν αναρωτήθηκε «αν πρόκειται για φάρσα».

Ο Μαγιάρ αναμένεται επίσης να συναντηθεί για πρώτη φορά με τον ούγγρο πρόεδρο Τάμας Σούγιoκ προκειμένου να συζητήσουν τη διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης μετά την εντυπωσιακή νίκη του επί του Ορμπαν στις εκλογές της Κυριακής. Τονίζοντας ότι θέλει να σχηματίσει κυβέρνηση το συντομότερο δυνατόν, ο Μάγιαρ κάλεσε προχθές τον Σούγιοκ να επισπεύσει την έναρξη λειτουργίας του νέου κοινοβουλίου, από τις 12 στις 5 Μαΐου.

Η συνάντησή τους πάντως προαγγέλλεται ιδιαίτερα αμήχανη, δεδομένου ότι ο Μαγιάρ έχει ζητήσει επανειλημμένως την παραίτηση του ούγγρου προέδρου, ενός πιστού συμμάχου του Ορμπαν. «Τον διόρισαν για να υπογράφει τα πάντα· κάθε έγγραφο που του παρουσιάζεται – είτε πρόκειται για το μενού είτε για το Σύνταγμα είτε για τους νόμους –, οπότε δεν χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους. Για μένα δεν είναι πρόεδρος» είχε δηλώσει προχθές. «Εμ, ωραίος καιρός, κύριε πρόεδρε, ε;» χαριτολόγησε κατόπιν αυτού η «Guardian».

Σαφώς πιο ευχάριστο πρέπει να ήταν το κλίμα στις δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε ήδη χθες και προχθές ο Μαγιάρ με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σύμφωνα με την τελευταία, οι δυο τους συζήτησαν τις «άμεσες προτεραιότητές τους» αναφορικά με το κράτος δικαίου, τις κοινές αξίες και το κρίσιμο ζήτημα της πρόσβασης στα παγωμένα ευρωπαϊκά κονδύλια.

«Η Ουγγαρία επέστρεψε στην καρδιά της Ευρώπης, όπου πάντα ανήκε» θριαμβολόγησε για ακόμα μια φορά η πρόεδρος της Κομισιόν. «Πρώτη προτεραιότητα» της επερχόμενης κυβέρνησής του, δήλωσε από την πλευρά του ο Μαγιάρ, θα είναι η «αποδέσμευση των πολλών δισεκατομμυρίων σε κονδύλια της ΕΕ που ανήκουν στον ουγγρικό λαό, αλλά έχουν παγώσει λόγω διαφθοράς στην κυβέρνηση Ορμπαν». Η κυβέρνησή του, πρόσθεσε, θα λάβει «τις απαραίτητες πολιτικές αποφάσεις» μόλις αναλάβει καθήκοντα.

Οπως σημειώνει χαρακτηριστικά το Politico, ο Μαγιάρ ξέρει ακριβώς τι θέλει από τις Βρυξέλλες, και οι Βρυξέλλες ξέρουν ακριβώς τι θέλουν από τη Βουδαπέστη. Ευρωπαϊκά κονδύλια συνολικού ύψους 18 δισ. ευρώ έχουν παγώσει λόγω της δημοκρατικής οπισθοδρόμησης υπό τον Ορμπαν. Από αυτά, κάπου 2,12 δισ. έχουν χαθεί οριστικά. Και η Ουγγαρία κινδυνεύει να χάσει επιπλέον 10,4 δισ. ευρώ από τα μακροχρόνια «παγωμένα» κονδύλια για την ανάκαμψη από την COVID-19, αν η (νέα) κυβέρνησή της δεν προχωρήσει στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, αναφορικά με το κράτος δικαίου, έως τα τέλη Αυγούστου. Ο Μαγιάρ θέλει επίσης πρόσβαση σε περίπου 16 δισ. ευρώ ευρωπαϊκών αμυντικών δανείων, καθώς και τον τερματισμό του προστίμου του 1 εκατ. ευρώ την ημέρα που έχει επιβληθεί στην Ουγγαρία για τη μη συμμόρφωσή της με τη νομοθεσία για τη μετανάστευση.

Ομως οι Βρυξέλλες δεν πρόκειται απλώς να παραδώσουν αυτά τα «δώρα» σε έναν νέο ηγέτη που παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστος. Ο Μαγιάρ έχει αρκετά «τεστ» να περάσει ώστε να αποδείξει ότι εννοεί τη μεταρρύθμιση του ανελεύθερου κράτους που εγκαθίδρυσε ο Ορμπαν, ενώ και η ίδια η ΕΕ έχει τις δικές της πολιτικές προτεραιότητες. Για τις Βρυξέλλες ο βασικός πολιτικός στόχος είναι η άρση του ουγγρικού βέτο σε ένα κρίσιμο δάνειο 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο, καθώς και η στήριξη ενός νέου, του 20ού κατά σειρά, πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Η Κομισιόν θέλει επίσης να άρει η Ουγγαρία την εναντίωσή της στην έναρξη επίσημων ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία. Ευτυχώς και για τις δύο πλευρές όλα δείχνουν ότι υπάρχει διάθεση για συνεργασία – και «συμβιβασμούς», όπως δήλωσε ο Μαγιάρ. Κατά την προχθεσινή συνέντευξη Τύπου, ο ίδιος τάχθηκε εναντίον μιας διαδικασίας «εξπρές», όχι όμως και γενικότερα κατά της ένταξης της Ουκρανίας, ενώ σε ό,τι άφορά το δάνειο των 90 δισ. έδειξε να προκρίνει τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, η οποία περιλάμβανε ρήτρα εξαίρεσης για την Ουγγαρία (μαζί με την Τσεχία και τη Σλοβακία), ώστε να μην υποχρεωθούν να συνεισφέρουν οικονομι κά.