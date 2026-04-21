Η Λέτσε απέσπασε ισοπαλία 1-1 απέναντι στη Φιορεντίνα στο «Βία ντελ Μάρε», σε ένα αποτέλεσμα που ενισχύει τις ελπίδες της για παραμονή στη Serie A.
Λέτσε: Φαλκόνε, Βέιγκα, Σίμπερτ, Γκάμπριελ, Γκάλο, Ραμαντάνι, Ενγκόμ, Πιερότι, Κουλιμπαλί, Εντρί, Τσεντίρα
Φιορεντίνα: Ντε Χέα, Ντοντό, Πόνγκρατσιτσ, Ρανιέρι, Γκόσενς, Εντούρ, Φατζιόλι, Χάρισον, Γκούντμουνσον, Πίκολι
Σκόρερ: 30′ Χάρισον, 71′ Γκάμπριελ
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 33ης αγωνιστικής
Σασουόλο – Κόμο 2-1
Ίντερ – Κάλιαρι 3-0
Ουντινέζε – Πάρμα 0-1
Νάπολι – Λάτσιο 0-2
Ρόμα – Αταλάντα 1-1
Κρεμονέζε – Τορίνο 0-0
Βερόνα – Μίλαν 0-1
Πίζα – Τζένοα 1-2
Γιουβέντους – Μπολόνια 2-0
Λέτσε – Φιορεντίνα 1-1