Η αναμέτρηση είχε έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον για τους γηπεδούχους, που παλεύουν για την αποφυγή του υποβιβασμού, ενώ η Φιορεντίνα προερχόταν από ευρωπαϊκό αποκλεισμό.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο πρώτο ημίωρο με σουτ του Χάρισον, ωστόσο δεν κατάφεραν να «κλειδώσουν» τη νίκη.

Η Λέτσε αντέδρασε στο δεύτερο μέρος και βρήκε το γκολ της ισοφάρισης, παίρνοντας έναν πολύτιμο βαθμό που τη φέρνει ισόβαθμη με την Κρεμονέζε στη μάχη των χαμηλών θέσεων, διατηρώντας ζωντανό το σενάριο της σωτηρίας μέχρι το τέλος της σεζόν.