Υπάρχει πίεση στην Εθνική ομάδα. Ασφαλώς και στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δεν το ομολογούν. Δεν το λένε. Ίσως και να μην το συζητούν.

Όταν όμως βλέπεις τις 48 ομάδες που ετοιμάζονται για το «πάρτι των κορυφαίων» και ταυτόχρονα αγωνίζεσαι τόσο καλά απέναντι στη Σουηδία που θα εμφανιστεί στο επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, λες «γιατί όχι κι εγώ»;

Το πόσο επηρεάζει όλο αυτό το σκηνικό τη σκέψη του προπονητή, αποδείχθηκε στο φιλικό της Πέμπτης στη Στοκχόλμη. Τι είχαμε έως τώρα; Ένα σύνολο με αυθεντικό ταλέντο που όμως δεν κατάφερε να προκριθεί και να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι. Άρα, εδώ υπάρχει η ερώτηση «μήπως κάναμε κάτι λάθος»; Ο Γιοβάνοβιτς έχει την απάντηση. Τη δική του απάντηση. Τις λύσεις.

Κάποιες είδαμε στο ματς με τη Σουηδία.

Αρχικά στον σχηματισμό. Ο συνήθως δογματικός Ιβάν έφτασε από το 4-3-3 να παρατάξει μια ομάδα σε στυλ 3-4-3. Προσοχή: Όχι 3-5-2 γιατί δεν θέλει να τον αποκαλέσουν «αμυντικό κόουτς» όπως κάποτε ήταν ο Ότο Ρεχάγκελ που πρώτιστα διασφάλιζε τα νώτα του και έτσι κατέκτησε την ευρωπαϊκή κορυφή. Ο νυν τεχνικός έχει ένα ολότελα διαφορετικό στυλ.

Το δίδυμο Μαυροπάνος –Κουλιεράκης στο κέντρο της άμυνας δεν αλλάζει, οπότε βρέθηκε θέση για τον φορμαρισμένο Ρέτσο και ιδού η τριπλέτα της οπισθοφυλακής.

Αριστερά ο Τσιμίκας, δεξιά ο Ρότα και ίσως στο μέλλον ο Βαγιαννίδης, αμυντικό χαφ ο Κουρμπέλης και στο «8» ο Ζαφείρης. Μπροστά Τεττέη, Παυλίδης και Τζόλης. Όλα αυτά φάνηκαν στο γρασίδι.

Το ζήτημα , εδώ , είναι το εξής: Με το νέο αγωνιστικό προφίλ η γαλανόλευκη ομάδα έφτιαξε ευκαιρίες, απείλησε τους Σουηδούς, κατάφερε να κάνει αισθητή την παρουσία της. Και βέβαια ο Γιοβάνοβιτς βρήκε τον τρόπο να χωρέσει παίκτες επιθετικογενείς και ευτυχώς που έχουμε στις μέρες μας πολλούς τέτοιους και μάλιστα πολύ ικανούς.

Τότε, τι ακριβώς συμβαίνει; Εδώ είναι το ζήτημα ή αν προτιμά κάποιος μια «δεύτερη σκέψη» για τα σχέδια του προπονητή. Ο Καρέτσας έμεινε εκτός κλήσεων αυτή τη φορά. Το ίδιο και ο Κωνσταντέλιας. Τι θα δούμε όταν επιστρέψουν αυτοί οι υπέροχοι αρτίστες; Γιατί αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, ουδείς μπορεί να αρνηθεί πως με το 3-4-3 θέση για τον Κωνσταντέλια μάλλον δεν υπάρχει και μόνο αν βγει ο Τεττέη θα δούμε βασικό τον Καρέτσα.

Αφήστε που με τα νέα δεδομένα ή με το πλάνο που φλερτάρει ο Ιβάν, δύσκολα θα παίξει βασικός ο κάπτεν Μπακασέτας. Πολλοί επιμένουν πως «όλοι οι καλοί χωράνε». Σωστό. Αλλά πολλά κρίνονται με βάση τα συστήματα και τα παιδιά που απαρτίζουν ένα ρόστερ. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, συνεπώς, πρέπει να πορευτεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Με όσα χαρτιά έχει. ;Έστω κι αν κάποια μπορεί να θυσιαστούν για το κοινό καλό…