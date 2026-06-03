Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του φιλικού της Εθνικής Ελλάδας με τη Σουηδία, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε και σε δύο πρόσφατες απώλειες που έχουν βαρύνει την «γαλανόλευκη» οικογένεια, αλλά και στη δύσκολη προσωπική στιγμή ενός παλαίμαχου διεθνή.

Όπως είπε χαρακτηριστικά:

«Καταρχάς, να εκφράσω συλλυπητήρια στις οικογένειες του Παρασκευά Άντζα και του Μάριο Οικονόμου, καθώς και στον Τραϊανό Δέλλα για τη σύζυγό του. Έχουν φορέσει τη φανέλα της Εθνικής και την τίμησαν όλα αυτά τα χρόνια».

Η ανάρτηση και οι δηλώσεις της Εθνικής Ελλάδας υπογράμμισαν το κλίμα συγκίνησης που επικρατεί, σημειώνοντας πως η ομάδα αποχαιρετά δύο δικά της παιδιά και στέκεται στο πλευρό του Δέλλα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Η ανάρτηση της Εθνικής με τις δηλώσεις Γιοβάνοβιτς – Μασούρα

«Η Εθνική ομάδα αποχαιρετά δύο δικά της παιδιά, τον Παρασκευά Άντζα και τον Μάριο Οικονόμου και στέκεται στο πλευρό του Τραϊανού Δέλλα για την απώλεια της συζύγου του».

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