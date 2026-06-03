Όπως είπε χαρακτηριστικά:

«Καταρχάς, να εκφράσω συλλυπητήρια στις οικογένειες του Παρασκευά Άντζα και του Μάριο Οικονόμου, καθώς και στον Τραϊανό Δέλλα για τη σύζυγό του. Έχουν φορέσει τη φανέλα της Εθνικής και την τίμησαν όλα αυτά τα χρόνια».

Η ανάρτηση και οι δηλώσεις της Εθνικής Ελλάδας υπογράμμισαν το κλίμα συγκίνησης που επικρατεί, σημειώνοντας πως η ομάδα αποχαιρετά δύο δικά της παιδιά και στέκεται στο πλευρό του Δέλλα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.