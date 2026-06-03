Η ανάρτηση της Εθνικής με τα συλληπητήρια Γιοβάνοβιτς και Μασούρα για Άντζα – Οικονόμου (vid)
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Ο Θοδωρής Παπαλουκάς βρέθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) για να παρακολουθήσει από κοντά τον πρώτο τελικό της Stoiximan Basket League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ο άλλοτε ηγέτης της Εθνικής Ελλάδας και του Ολυμπιακού έκανε την εμφάνισή του στις εξέδρες του γηπέδου, προσελκύοντας τα βλέμματα των φιλάθλων σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον […]
Η UEFA άναψε «κόκκινο φως» στη συμμετοχή της Τουράν Τοβούζ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, επιβάλλοντας τον αποκλεισμό της από το Conference League 2026/27. Η απόφαση συνδέεται με παλαιότερη υπόθεση χειραγώγησης αγώνων, η οποία εξακολουθεί να βαραίνει τον σύλλογο από το Αζερμπαϊτζάν. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα εξασφάλισε αγωνιστικά την παρουσία της […]
Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα ξίφη της στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL. Οι ερυθρόλευκοι μετά την κατάκτηση της EuroLeague απέκλεισαν την ΑΕΚ με «σκούπα» στους ημιτελικούς, ενώ οι πράσινοι νίκησαν με 2-0 τον ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε όλες τις εξελίξεις της αναμέτρησης
Η Εθνική Νέων (U19) δεν κατάφερε να συνδυάσει με θετικό αποτέλεσμα την πρεμιέρα της στα προκριματικά του Euro 2027, γνωρίζοντας την ήττα με 0-1 από τη Σερβία στην Τούμπα, για την πρώτη αγωνιστική του 6ου ομίλου της League A. Το σύνολο της Ελλάδας βρέθηκε πολύ κοντά στο να αποσπάσει έναν πολύτιμο βαθμό, όμως οι Σέρβοι […]
Η Εθνική Ελλάδας θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στη Στοκχόλμη την Τετάρτη (04/06, 20:00). Ο Γιώργος Μασούρας στάθηκε στη συνέχεια που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται στην Εθνική ομάδα, τονίζοντας πως το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα διαθέτει πλέον ένα γκρουπ παικτών με προοπτική και υψηλό κίνητρο. Όπως ανέφερε, η «γαλανόλευκη» έχει ποδοσφαιριστές με μέλλον […]